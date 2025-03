La Bartoccini chiude con onore la stagione. Rimonta sfiorata, termina la corsa play-off

CHIERI3BARTOCCINI PERUGIA225-19, 16-25, 17-25, 25-22, 15-11)

CHIERI: Gicquel 20, Skinner 20, Alberti 8, Buijs 8, Gray 6, Van Aalen 2, Spirito (L1), Omoruyi 8, Anthouli 2, Guiducci, Rolando. N.E. – Occelli, Bednarek, De Riggi (L2). All. Giulio Cesare Bregoli.

PERUGIA: Nemeth 22, Traballi 18, Ungureanu 16, Bartolini B. 8, Cekulaev 6, Ricci 2, Recchia (L1), Gryka 6, Pecorari 3, Rastelli 2, Gardini 2, Anchante, Sirressi (L2). N.E. – Bartolini G. All. Andrea Giovi.

Arbitri: Angelo Santoro (VA) e Michele Marconi (PV). REALE MUTUA (b.s. 9, v. 5, muri 11, errori 8). BARTOCCINI (b.s. 16, v. 8, muri 9, errori 8).

Termina la corsa nei play-off per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che mette paura alla sua antagonista ma dopo essere stata in vantaggio due set ad uno, crolla sul finale del quarto set e lascia che la Reale Mutua Fenera Chieri metta a segno il punto che vale la prosecuzione dell’avventura. In avvio tra le titolari c’è Recchia ma è Nemeth a farsi vedere (10-11). Il cambio di marcia avversario è di Giquel e Skinner che scavano il solco (22-14). L’inserimento di Achante al palleggio non riesce a risollevare le sorti ed è Skinner (otto punti per lei) a firmare l’uno a zero. Alla ripresa c’è Gryka in campo al centro in luogo di Cekulaev, Traballi spinge avanti le sue (2-5). Il margine viene ridotto ma poi la battuta perugina causa errori tra le fila delle padrone di casa e lo scollamento (6-14). A dare ulteriore spinta è ancora Traballi (otto volte a segno) che spinge al pareggio. Nella terza frazione è ancora lei ed una determinata Ungureanu al servizio a provare la fuga (3-9). Nemeth in attacco e Gryka a muro mantengono a distanza (12-19). Un muro di Bartolini sancisce il due a uno. Nel quarto frangente le squadre avanzano a braccetto (8-8). Giquel da un lato ed Ungureanu dall’altro assestano colpi letali (16-16). Omoruyi spezza l’incantesimo e spinge avanti le piemontesi (22-18). Skinner mette a terra il punto della qualificazione. Il tie-break si gioca per onore di firma ed è Chieri a conquistarlo.