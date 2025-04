Cbf Balducci sfida Messina in finale playoff per la promozione in A1 volley femminile

"La Cbf Balducci troverà un Messina in grande forma". È quanto dice Alessandro Beltrami, coach della Futura Giovani Busto Arsizio, la cui squadra è stata battuta (1-3 e 3-1) nella semifinale playoff dalle siciliane. Domenica le maceratesi sfideranno Messina alle 18 al Fontescodella in gara1 della finale che dà la promozione nella A1 di volley femminile.

"Messina – aggiunge Beltrami – ha proposto una pallavolo migliore di quanto fatto in precedenza: è molto forte in attacco e nel muro difesa". Busto Arsizio aveva sconfitto al tie break Messina nelle due gare della Pool Promozione, invece in semifinale playoff c’è stato un passo avanti delle siciliane. "Hanno cambiato il modo di gestire il muro difesa – spiega il tecnico della Futura Giovani – mettendoci in grande difficoltà".

Per la Cbf Balducci si profila una gara complicata, ma in fondo siamo alla finale ed è naturale che l’avversaria sia di grande valore. "Però Macerata ha le caratteristiche per mettere in difficoltà le avversarie potendo contare su attaccanti forti e su una buona correlazione muro difesa". È difficile fare pronostici. "Si tratta di una sfida molto bella tra formazioni che possono fare affidamento su attacchi importanti, si tratta di squadre con caratteristiche simili. Ritengo che saranno partite equilibrate, magari il fattore campo potrebbe forse avere un suo peso".

Mercoledì ci sarà gara 2 a Messina il cui palas è particolare. "È molto ampio, c’è un pubblico numeroso, caloroso e corretto. Ritengo che gara 1 possa essere determinante". Ci sono però giocatrici in grado di fare la differenza. "Le opposte: Binto Diop per Messina e Clara Decortes per la Cbf Balducci".