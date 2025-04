Lube, ultima chiamata: stasera gara3 di semifinale contro Perugia

Lube, è l’ultima chiamata. Il giorno di gara3 è arrivato, oggi alle 20.30 (diretta su VBTV e DAZN) al PalaBarton Energy va in scena il terzo incrocio di semifinale tra Perugia e Civitanova. Ora o mai più per i biancorossi sotto 2-0 nella serie, i ragazzi di Medei devono vincere, centrare l’impresa, affinché questa partita non diventi l’ultima. Una sconfitta spedirebbe i campioni d’Italia della Sir di nuovo in finale, sognando il bis tricolore mai compiuto dal club umbro. Va precisato che non sarebbe "l’ultima" per la Lube, in caso di ko ed eliminazione infatti, ai biancorossi resterebbe la serie di finale 3°Posto contro la perdente dell’altro duello (anche lì 2-0, con Trento che in casa oggi può estromettere Piacenza) ed in palio ci sarebbe l’importante pass per la prossima Champions League. Al momento ovviamente non si pensa a questa eventualità, la speranza è quella di riuscire a compiere il grande blitz e riaprire/allungare questa semifinale. Sembra utopia, diciamocelo, perché Perugia è davvero forte quest’anno e senz’altro superiore a Civitanova (con una stella come Ishikawa stabilmente in panchina). Inoltre è vero che i campioni d’Italia sono privi del centrale azzurro Russo, ma nella Lube manca un fuoriclasse come Balaso a complicare ulteriormente le cose. Ci si affida insomma al Dna della Lube, alla capacità di fare rimonte nei playoff. E magari al fatto che il giovane gruppo di Medei stavolta ha meno da perdere rispetto ai duelli del passato con la Sir, ha meno pressione perché non costruito per vincere subito.

Da evidenziare che la bella prova di gara2, certo in casa, ha infuso grande fiducia perché Perugia ha avuto la meglio 2-3 per un soffio e fondamentale solo grazie ai turni in battuta di Plotnytskyi. Il servizio sarà di nuovo l’ago della bilancia visto che Perugia è la squadra top in Italia nel fondamentale. Ma sarà altrettanto importante difendere e vincere gli scambi più combattuti, nonché mantenere lucidità nei momenti chiave, in gara1 ad esempio la Lube ha forzato troppe azioni.

Curiosità, tra un set e l’altro scenderanno campo le Cheerleader del Milano Cheers Team Devils che l’anno scorso ha vinto il Campionato Nazionale di Cheerleading.

Le formazioni Sir Susa Vim Perugia: palleggiatore Giannelli; opposto Ben Tara; schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi; centrali Solè e Loser; libero Colaci. A disp.: Zoppellari, Herrera, Cianciotta, Ishikawa, Usowicz, Candellaro, Piccinelli. All. Lorenzetti. Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Bisotto. A disp.: Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Tenorio, Gatto. All. Medei.