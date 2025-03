Volley, playoff scudetto. La Sir Susa Vim Perugia in difesa del titolo. Prima sfida sabato contro Civitanova Marche

Per la dodicesima volta la Sir Susa Vim Perugia è presente nei play-off scudetto della superlega maschile, per dieci volte ha raggiunto le semifinali (fanno eccezione il 2020 anno della pandemia e il 2023 annus horribilis). La qualità del club bianconero è nei numeri e ancora una volta l’obiettivo è quello di confermarsi al vertice, difendendo il titolo conquistato un anno fa: lo scudetto. Poche le novità, nel reparto centrali c’è l’argentino Agustin Loser che ha trovato sempre maggior consistenza, mentre nel reparto schiacciatori il giapponese Yuki Ishikawa si è rivelato spesso e volentieri un jolly di notevole successo.

Ora si studia la rivale Civitanova Marche per un duello che è un grande classico, le due squadre hanno alle spalle ben 67 precedenti con un bilancio pressoché equilibrato (34 vittorie dei block-devils e 33 dei cucinieri). Due formazioni che sono state protagoniste di innumerevoli battaglie, tra semifinali, finali scudetto, final-four di supercoppa italiana e di coppa Italia, ma si sono affrontate anche più volte nella massima competizione europea, nelle fasi a gironi di champions league, passando per l’indimenticabile semifinale del 29 aprile 2017 a Roma.

Nel corso degli anni sono cambiati gli attori in campo, quello che non è mai cambiato è che le due squadre sono state sempre protagoniste e lo saranno anche quest’anno in questa nuova sfida che si preannuncia di altissimo livello e pronta a garantire un avvincente spettacolo per il pubblico. La prima sfida è in programma sabato 5 aprile (ore 20,30), gara-due si giocherà in trasferta sabato 12 aprile, mentre gara-tre di nuovo al palasport di Pian di Massiano mercoledì 16 aprile. La caccia al biglietto è cominciata, di certo ci sarà il tutto esaurito in ogni appuntamento.

Alberto Aglietti