A1 Playoff Mezza Megabox sfiora l’impresa

SAVINO DEL BENE

3

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA

1

(25-16, 25-17, 21-25, 25-23).

SAVINO DEL BENE : Di Iulio 1, Herbots 6, Carol 10, Antropova 31, Zhu 25, Washington 2; Armini (L), Parrocchiale (L), Ognjenovic, Nwakalor 4, Diop 1. Non entrate: Pedrolli, Ruddins, Nowakowska. All. Barbolini.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 20, Aleksic 6, Grosse Scharmann 11, Kosheleva 12, Cecconello 7, Kobzar 1; Panetoni (L), Provaroni, Giovannini. Non entrate: Mingardi, Dijkema, Gardini, Borghi (L). All. Pistola.

Arbitri: Cavalieri e Caretti.

Note: spettatori: 1633. Durata set: 26’, 27’, 29’, 32’. Tot: 123’.

In gara uno dei playoff prova maiuscola della Megabox, che nonostante le assenze (mezza squadra ko per influenza) ha sfiorato il tie-break. La squadra di Pistola è ridotta all’osso quanto a rotazioni: sestetto titolare con Grosse Scharmann in diagonale a Kobzar, posti 4 Degradi e Kosheleva, al centro Cecconello e Aleksic, libero Panetoni. Mancini è addirittura restata a Pesaro, mentre Dijkema, Giovannini, Gardini e Mingardi hanno raggiunto la squadra poche ore prima della partita. Pistola ha preferito preservare le convalescenti per la gara di ritorno, in programma a Pesaro sabato alle 15.30.

Nel primo set le padrone di casa scappano via 7-1 e con la scatenata Zhu e allungano sino all’11-3. La Megabox torna sotto grazie ad un turno di battuta di Cecconello (un suo ace riporta le tigri a -3 sul 12-9). Poi si sveglia Antropova che affianca Zhu e fa scivolare sino a -10 la Megabox. Chiude proprio la cinese sul 25-16. Nel secondo set primo vantaggio per la Megabox (2-1 di Kosheleva). Un altro ace di Cecconello dà il +4 alle tigri (9-5, break di 5-0). Due muri in fila e un attacco di Carol siglano il sorpasso (11-10, controbreak di 6-0 per la Savino Del Bene). Zhu allunga a +3, Grosse Scharmann riporta a contatto le tigri, ma poi ci pensa Antropova con 4 ace a spaccare in due il secondo set (25-17). Nel terzo la Megabox ruggisce pur senza cambi:11-5 (sugli scudi Degradi e Kosheleva), Zhu e due ace di Carol impattano a 13, Nwakalor mura prima Kosheleva e poi Degradi, ma un attacco out di Herbots e un muro di Aleksic sulla stessa attaccante belga riportano avanti le biancoverdi. Cecconello mura Antropova per il +3 (22-19), Degradi conserva il break e Grosse Scharmann chiude 25-21. Nel quarto Vallefoglia va sul 5-2, ma subisce un 5-0 sul solito turno di battuta di Antropova e si rifà avanti con due muri di Aleksic e Cecconello su Zhu ed Herbots (14-12). Poi un muro della cinese e uno dei pochissimi errori di Degradi riportano in vantaggio le toscane che chiudono 25-23.

b. t.