Addio a Laura Broekstra, la Cbf Balducci Macerata si prepara a nuove sfide

Primo arrivederci in casa Cbf Balducci Macerata: il club maceratese saluta la centrale tedesca Laura Broekstra che non vestirà la maglia arancionera nella prossima stagione. La giocatrice, arrivata a fine gennaio a Macerata dopo l’infortunio al ginocchio riportato da Federica Busolini, ha dato il suo importante contributo in allenamento e nelle gare della seconda parte dell’annata appena conclusasi. La società ringrazia la giocatrice per il grande impegno e professionalità sempre dimostrati. La società è impegnata in questo periodo a completare la squadra che vedrà alcuni ritocchi nel roster, specialmente in attacco dove la Cbf Balducci ha accusato delle difficoltà. Sotto questo punto di vista devono essere letti gli arrivi dell’opposta Clara Decortes, nell’ultima stagione al Mondovì, delle schiacciatrici Valeria Battista, protagonista nel campionato appena conclusosi con Messina, e di Daniela Bulaich Simian che ha giocato nell’Albese Como. Un altro volto nuovo sarà la centrale Sara Caruso che nell’ultimo campionato ha giocato con il Montecchio. Non ci saranno la schiacciatrice Alessia Bolzonetti, le opposte Danjela Dzakovic e Federica Stroppa.