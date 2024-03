Alle 18 gara2, diretta su RaiSport. Lube, c’è da pareggiare il conto. Oggi serve una magia a Monza

Come tema per le coreografie di questi playoff i tifosi di Lube nel Cuore hanno scelto Harry Potter (ogni anno si sono ispirati a un film o a una serie tv) e speriamo che la Lube faccia un colpo di magia oggi e riesca ad espugnare Monza. Alle 18, con diretta su RaiSport e seguiti in Lombardia da qualche decina di supporters, i vicecampioni d’Italia scendono in campo alla Opiquad Arena per gara2 dei quarti, si torna in campo quattro giorni dopo il ko 1-3 patito all’Eurosuole Forum. Uno stop che ha fatto perdere il fattore campo al gruppo di Blengini e che deve essere riscattato, altrimenti si corre il rischio di una eliminazione anticipata contro la bestia nera (5 successi nelle ultime 6 sfide) e di sicuro ci si ritroverebbe spalle al muro. La vigilia è accompagnata da una buona notizia, Zaytsev ha svolto un allenamento con i compagni ed è partito per la Brianza assieme al resto dei compagni. Quasi impossibile che lo schiacciatore-ricevitore (infortunato da oltre un mese per una lesione muscolare all’adduttore) possa essere schierato titolare contro la Mint o che possa giocare qualche spezzone, però tornerà utile nelle prossime uscite. Peraltro la Lube in gara1 non è mancata tanto in ricezione, quanto in altri aspetti del gioco. Serve trovare il modo per oltrepassare le mani del muro della Mint che hanno toccato molti attacchi e bisogna scovare gli spazi non coperti dalla difesa. Troppi gli errori (29) commessi mercoledì, oggi si deve giocare con più qualità, ma anche più lucidità e continuità. E, ci riferiamo in particolare a Lagumdzija, bisogna tirar fuori gli "attributi". A livello di scelte di formazione Eccheli, tecnico della Mint, non dovrebbe variare il sestetto di partenza, anche se mercoledì Maar è stato in panchina negli ultimi due set. Anzi attenzione al suo servizio che in passato più volte è stato un problema e potrebbe diventare pericoloso quanto i colpi dello scatenato Loeppky. Curiosità per le decisioni di Blengini visto che la partenza con Yant e Diamantini in gara1 non ha fruttato, mentre Bottolo è stato assai prolifico dalla panchina. Con il classe 2000 dentro ci sarebbe spazio anche per Chinenyeze, il centrale più capace in attacco.

Le formazioni

Mint Vero Volley Monza: palleggiatore Cachopa; opposto Szwarc; schiacciatori Maar e Loeppky; centrali Galassi e Di Martino; libero Gaggini. A disposizione Visic, Mujanovic, Takahashi, Comparoni, Beretta, Morazzini, Frascio. All. Eccheli.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Anzani e Diamantini; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Zaytsev, Bottolo, Chinenyeze, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa