Alle 19 contro la polonia su dazn. Terza era Velasco, la missione è Parigi

La terza era Velasco in azzurro inizia oggi. Dopo quella dei Fenomeni che hanno cambiato la storia del volley italiano, dopo il primo passaggio sulla panchina della nazionale femminile nel quale lasciò in eredità un tesoro come il club Italia, da oggi si parte per il viaggio vero: debutto in Nations League ad Antalya, Turchia, contro la Polonia (ore 19, diretta Dazn) che il pass già ce l’ha, perché lo ha conquistato proprio ai danni dell’Italia nel torneo di qualificazione olimpica, ma di sicuro non farà sconti.

"Ci attende una partita difficile, ma allo stesso tempo importante – dice Velasco (foto Tarantini) –, prima otteniamo punti del ranking, più siamo tranquilli per la qualificazione. Considerato che l’obiettivo è aggiudicarci il pass olimpico, per il momento non possiamo permetterci di spingere troppo dal punto di vista della preparazione fisica. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la Vnl, soprattutto le ragazze provenienti da Novara. Il metodo di qualificazione è molto strano, non bisogna fare troppi calcoli, si scende in campo per vincere. I conti si faranno alla fine". Aspettando il ritorno delle giocatrici che hanno giocato la finale di Champions, la titolare nel ruolo di opposto sarà Antropova. Ieri intanto nel secondo test a Cavalese la nazionale maschile ha battuto la Turchia 3-1 (26-24, 25-18, 20-25, 25-20), esordio per Laurenzano e Sani.