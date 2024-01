Alle 20 la sfida secca all’Opiquad Arena. Monza e Civitanova. Ancora faccia a faccia

di Andrea Gussoni

Il 2024 della Mint Vero Volley Monza inizia ancora con la Cucine Lube Civitanova. Tre giorni dopo la sfida che ha aperto il girone di ritorno di Superlega, persa per 3-1 dai brianzoli con i cucinieri, la sfida si rinnova all’Opiquad Arena, con in palio stavolta la Final Four di Coppa Italia, in programma a fine mese a Bologna. Thomas Beretta e compagni dopo un girone d’andata di altissimo livello hanno perso le ultime due gare, scivolando dal quarto al sesto posto della classifica. Il calendario congestionato di questo periodo offre però subito una chance di riscatto alla formazione del Consorzio che però dovrà limitare gli errori in attacco e al servizio, decisivi ultimamente in negativo. Monza si è meritata sul campo il vantaggio del fattore campo in questo quarto di finale in gara secca e dovrà sfuttarla, sperando che il pubblico sia ancora quello da record di sabato scorso, quando si è registrato il primo sold out stagionale. Difficile ma non impossibile, vista la promozione che garantisce un biglietto gratis a tutti quelli che ne hanno acquistato uno per la sfida di campionato. Coach Massimo Eccheli intanto alla vigilia ha caricato i suoi ragazzi, che saranno poi attesi da una doppia trasferta, domenica a Perugia e martedì a Sofia contro il Levski nei quarti di finale di Challenge Cup. "Ho detto ai ragazzi che nell’ultima partita abbiamo disputato un match quasi alla pari contro la Cucine Lube Civitanova ma siamo mancati nella continuità al servizio, aspetto che più di ogni altro ci ha penalizzato. Guardiamo però ai lati positivi, a quello che è andato bene contro una formazione che è vice-campione d’Italia e che nelle annate precedenti ha vinto due scudetti. Civitanova è sicuramente una grande squadra con valori fisici e tecnici importanti. Per batterla dovremo mettere in campo una prestazione di altissimo livello, giocare bene e non aver paura del confronto. La nostra aspettativa è quella di giocare una partita ancora migliore rispetto a quella di pochi giorni fa", ha concluso il tecnico della Mint Vero Volley Monza.