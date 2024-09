Amichevole di lusso a San Severino. Bella prova dei biancorossi, battuta Modena

Lube

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Gargiulo 5, Loeppky 13, Orduna, Bisotto (L), Balaso (L), Boninfante 2, Poriya 2, Lagumdzija 15, Dirlic 1, Podrascanin ne, Bottolo 13, Tenorio 8. All. Medei.

VALSA GROUP MODENA: Massari 1, Meijs, Mati ne, Sanguinetti 10, Stankovic 2, Garella, Gollini (L) ne, De Cecco, Anzani 6, Buchegger 10, Gutierrez 13, Ikhbayri 4, Federici (L), Rinaldi 19. All. Giuliani.

Arbitri: Luciani e Brunelli.

Parziali: 25-22, 25-22, 18-25, 25-17.

Note: durata set 26’, 29’, 25’, 23’; totale: 1h 43’. Lube: errori al servizio 16, ace 5, muri 9, attacco 48%, ricezione 41% (24% perfette). Modena: errori al servizio 24, ace 10, muri 4, attacco 50%, ricezione 46% (22% perfette).

La Lube ha chiuso il calendario della preseason battendo Modena in amichevole al PalaCiarapica di San Severino in occasione del match in memoria dell’imprenditore Roberto Soverchia a un anno dalla prematura scomparsa. Un’iniziativa che si è concretizzata grazie all’impegno di Albino Massaccesi e Alberto Giuliani, coach settempedano oggi alla guida della Valsa Group. E’ stato un "faccia a faccia" di buona intensità, durante il quale le squadre hanno mostrato buoni progressi e margini di crescita. Peraltro mancavano all’appello gli infortunati Chinenyeze, Larizza e Nikolov nelle file dei cucinieri e lo schiacciatore Mati Pardo fra i modenesi. Inoltre coach Medei non ha utilizzato l’ultimo arrivato Marko Podrascanin, rimasto in panchina. Titolo di top scorer a Rinaldi (19 punti); per la Lube il più prolifico è stato Lagumdzija (15). Prima dell’inizio della gara Franca Marini Soverchia ha consegnato due targhe in ricordo del marito Roberto proprio ad Albino Massaccesi e Alberto Giuliani, affiancata dal sindaco di San Severino, Rosa Piermattei. "È stata una giornata utile per noi – ha spiegato coach Medei – perché il successo ci dà la carica giusta per affrontare bene l’ultima settimana di lavoro prima del debutto in campionato. La squadra ha tenuto un buon livello, solo nel terzo set ha accusato un calo. E questo è un aspetto da analizzare". Da parte sua il coach Giuliani, emozionato per il ricordo dell’amico Roberto e per il caloroso abbraccio del pubblico locale, ha detto di tornare a Modena "abbastanza contento" per la prova della sua formazione. "Ho visto dei progressi, anche se nei primi due set abbiamo faticato molto, nel finale, sulle palle alte", sono state le sue parole. La Lube si è schierata al via con Boninfante al palleggio e Lagumdzija opposto, Bottolo e Loeppky laterali, Gargiulo e Tenorio centrali, Balaso libero. Modena invece ha iniziato con De Cecco in regia e Buchegger opposto, Gutierrez e Rinaldi in posto 4, Sanguinetti e Stankovic centrali, Federici libero. Dopo il primo set è entrato Anzani al posto di Stankovic.

Mauro Grespini