Arriva il centrale. L’Allianz Powervolley piazza l’ultimo colpo. Ecco Jacopo Larizza

Colpo di mercato a sorpresa per l’Allianz Powervolley Milano. A pochi giorni dall’inizio della Superlega 2024/25 (appuntamento domenica alle 17.00 contro Taranto) i lombardi hanno annunciato l’acquisto del centrale marchigiano Jacopo Larizza. Classe 1998, cresciuto nel vivaio della Lube completa il reparto con Matteo Piano e con i nuovi arrivati, Edoardo Caneschi e Jordan Schnitzer. Larizza è un giocatore di esperienza grazie alle tre annate in terra marchigiana, una a Taranto, più le stagioni disputate in serie A2 e qualche chiamata nella Nazionale di Ferdinando De Giorgi. Da capire, nelle gerarchie di coach Piazza, che fatta eccezione per Piano ha un reparto totalmente rinnovato, dove andrà a posizionarsi il 26enne. In ogni caso dovrà prima ambientarsi e crearsi le sue chance. Il tempo non mancherà visto che, in virtù del regolamento essendo stato tesserato dopo la chiusura del Volley Mercato, potrà essere schierato solo dalla quarta giornata di SuperLega. Sarà disponibile a partire dal derby Contro la Mint Vero Volley Monza. Nel salutare la Lube si è detto carico di ambizioni e pronto a nuove avventure: "Lasciare di nuovo la mia terra e i miei cari comporterà sacrifici, ma sono carico di mostrare il mio valore".

G.L.