Arriva l’Itas Trentino. Allianz Powervolley coi campioni d’Europa. Kaziyski: "Sfida unica»

Seconda partita di fila in casa per l’Allianz Powervolley Milano. Dopo la convincente vittoria contro la Cucine Lube Civitanova i lombardi accolgono l’Itas Trentino, attualmente in testa alla classifica a quota 6 punti con Piacenza. Si gioca oggi alle 19 (diretta Dazn e Vbtv). Tra i grandi ex, oltre Sbertoli che a Milano ha mosso i primi passi, Pesaresi e Kozamernik, c’è Matey Kaziyski (nella foto), storico ex capitano dei trentini. Il bulgaro, che da poco ha spento 40 candeline, nell’ultima partita è stato tra i migliori e ha dato una mano soprattutto dai nove metri. "Quella con Trento è sempre una partita importante – dice lo schiacciatore – oggi possiamo incontrare la campionessa d’Europa e per noi sarà un bellissimo modo di confrontarci. Sarà un test, oltre che per il campionato, per vedere dove anche noi possiamo arrivare in Europa. Mi aspetto una bella risposta dal pubblico. Poi, lo sapete, per me non è una partita come tutte le altre, ma anche un momento di incontro con vecchi compagni e amici. Questo però solo dopo che è caduto l’ultimo pallone". Il match non sarà semplice come dicono anche i precedenti visto le 22 vittorie della squadra di Soli e 6 per quella di Piazza. Gli ospiti spingeranno soprattutto con Michieletto e Lavia che, per quanto possibile, andranno limitati. Giuliana Lorenzo