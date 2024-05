B maschile. Ultima recita per Ancona. Al PalaBrasili c’è Loreto

Ultima recita per la stagione regolare della capolista Ancona che - già sicura del primo posto - vorrà chiudere comunque bene il proprio cammino nella regular season. Al PalaBrasili si giocherà il derby contro Loreto. Trasferte romagnole invece per la vice capolista Osimo che salirà a Forlì e per Castelferretti, terzo, di scena a Ravenna. Tutte le partite si giocheranno domani in contemporanea con fischio d’inizio alle ore 18.

B maschile, 24^ giornata. San Severino Marche-San Marino 0-3, Potentino-Ravenna 3-2, Macerata-Ferrara 3-1, Loreto-Castelferretti 0-3, Osimo-Civitanova 3-0, Ancona-Rubicone 3-0. Classifica: Ancona 60; Osimo 52; Castelferretti 48; Ferrara 41; Macerata 39; Loreto 35; Rubicone e Potentino 30; San Marino 24; Forlì e Ravenna 20; San Severino Marche 17; Civitanova 16. Prossimo turno. 04/05/24 (ore 18): Ravenna-Castelferretti, Rubicone-Macerata, Ancona-Loreto, San Marino-Potentino, Ferrara-San Severino Marche, Forlì-Osimo.