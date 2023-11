Buon esordio. Egonu e compagne brillano in Champions. Spazzate via le serbe dello Jedinstvo Stara

L’Allianz Vero Volley Milano spazza via le serbe dello Jedinstvo Stara e inizia col piede giusto il cammino in Champions. Sul taraflex dell’Arena di Monza non c’è stata partita con le ragazze di Gaspari che hanno imperversato fin dalle prime battute. Vinto il primo parziale per 25-15, Sylla e compagne hanno dominato anche il secondo parziale con il punteggio di 25-16. Le serbe hanno provato a reagire nel terzo set ma Milano ha vinto 25-20. Da segnalare i 19 punti di Egonu e i 5 muri della Retke.