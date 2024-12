Champions League. Milano trasloca a Busto. Monza a caccia del tris

Stessa storia, palazzetto diverso. Ancora una volta l’Allianz Milano deve fare i conti con i molteplici eventi che vengono ospitati all’Allianz Cloud, ormai, oltre l’Unipol Forum, l’unico palazzetto della città in grado di far da casa alle squadre di volley e basket e ospitare varie manifestazioni. Questa volta l’ex Pala Lido è occupato dal Premier Padel e quindi, oggi, i lombardi giocheranno la CEV Champions League in casa, ma in provincia di Varese, all’E-work Arena di Busto Arsizio. Per anni, prima che i lavori del Cloud terminassero, questa arena è stata il teatro delle partite della squadra del presidente Fusaro. Alle 20.45, l’Allianz affronterà la sfida più ostica del girone contro Aluron CMC Warta Zawiercie, il terzo incontro della Pool C. La formazione polacca è capolista del proprio campionato, la Plusliga, con 11 successi in 14 partite. In Champions, come Milano, ha ottenuto due vittorie, entrambe con grande facilità. "Giochiamo contro Zawiercie - spiega il secondo libero Tommaso Barotto - in un campo ‘nuovo’ come quello di Busto Arsizio. La squadra è molto forte, ci metteranno sotto pressione". I lombardi si giocano il primo e secondo posto nel girone per l’accesso ai quarti di Champions, un traguardo che per l’Allianz sarebbe storico, alla prima partecipazione. Coach Piazza ha avuto una settimana di lavoro piena, visto che i meneghini, nel weekend, non sono scesi in campo, avendo già anticipato ad inizio novembre, la decima giornata di Superlega (sempre per indisponibilità del campo).

Oggi alle 18.30 sarà di scena anche il Vero Volley Monza di coach Massimo Eccheli, dopo due vittorie consecutive in champions League. Avversari della formazione lombarda, in trasferta, saranno gli Helios Grizzlys Giesen alla Volksbank-Arena di Hildesheim. Monza è prima nel girone e proverà a rafforzare la propria posizione prima di tornare a casa martedì 17 dicembre alle 20 per affrontare i turchi del Fenerbahce all’Opiquad Arena.

Giuliana Lorenzo