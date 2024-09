Coach Mastrangelo promuove la Virtus: "Buon lavoro e gran feeling con i tifosi"

E’ iniziata la quarta settimana di lavoro per la Smartsystem Essence Hotels Fano che, dopo aver archiviato i due allenamenti congiunti contro Civitanova e Porto Viro, si appresta sabato prossimo a sostenere un altro test affrontando al Palas Allende San Giustino di serie A3. Le sfide contro Lube e Delta Group hanno detto già qualcosa, ma la strada è ancora lunghissima. "C’è ancora tanto da migliorare– afferma coach Vincenzo Mastrangelo – ma abbiamo già anche alcune certezze". Il tecnico continua nella sua analisi, soffermandosi sulla prima parte della preparazione e tracciando un bilancio in attesa dei test che contano: "Il cammino – spiega l’allenatore pugliese – fino ad ora è stato buono se si pensa che con la palla stiamo lavorando da pochissimo tempo".

Bello ritrovare il Palas Allende e i cori dei tifosi, una atmosfera che ha galvanizzato la squadra: "Non vedevo l’ora di tornare a giocare a Fano – aggiunte il tecnico – si è ormai creata quell’alchimia giusta con la gente, forse anche perché nella scorsa stagione si è perso una volta in tre mesi e mezzo. Quest’anno sarà completamente, diverso, ma la società ha la cultura del volley nel proprio dna e pertanto saremo pronti ad affrontare anche gli eventuali momenti di difficoltà".

Se il test con la Lube ha dato pochissime indicazioni, dovute un po’ alla forza dell’avversario e poi al fatto che si trattava della prima uscita, con il Delta Group Porto Viro le cose sono andate diversamente. Contro i veneti, compagine di pari categoria, i virtussini hanno messo in mostra un buon Marks (22 punti con il 57% in attacco) ed un Federico Roberti già in forma campionato (15 punti e 62% in attacco). Bene la fase battuta (10 ace) e muro (8 di cui 6 ad appannaggio della coppia Marks-Mengozzi). Affiatamento palleggiatore-schiacciatori che sta crescendo, nel complesso un buon test contro una squadra giovane e brillante. Sabato prossimo (ore 18.15), invece, i tifosi virtussini potranno ammirare i propri beniamini al Palas Allende nel test contro i pari categoria di Porto Viro, compagine già affrontata da Fano in passato (serie A3 e final four di Coppa Italia serie B): "Da questo allenamento congiunto – conclude il coach virtussino – riusciremo a capire a che punto siamo e come stiamo, confrontandoci con un avversario che poi ritroveremo in campionato".

b. t.