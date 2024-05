Colpo di mercato. Monza più azzurra. Arriva Mosca. Sostituirà Galassi tra i centrali

Primo nuovo acquisto per la Mint Vero Volley Monza che, dopo aver ufficializzato la riconferma di Cachopa in cabina di regia, ha annunciato di aver ingaggiato Leandro Mosca. Il centrale classe 2000, ex Powervolley Milano, di fatto prenderà il posto del campione del mondo Gianluca Galassi, trasferitosi alla Gas Sales Bluenergy Piacenza. Per il nativo di Recanati una pesante eredità da raccogliere in una squadra che l’anno prossimo, dopo una storica finale scudetto, sarà chiamata a confermarsi ad alto livello sia in Italia che in Europa, dove prenderà parte per la prima volta alla Champions League. "Sono felicissimo ed emozionatissimo di arrivare a Monza la prossima stagione – le prime parole di Mosca – una squadra che l’anno scorso ha disputato tre finali ed espresso un livello di pallavolo altissimo. Sono carico per ripetere quanto di buono fatto la scorsa stagione, e se possibile andare anche oltre. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione, per arrivare al meglio a tutti gli appuntamenti che ci attendono: Supercoppa, Campionato e Champions League". Mosca è reduce da due ottime annate con la Rana Verona, dopo aver partecipato alla rassegna iridata vinta dalla Nazionale italiana due anni fa. Nel suo palmares figura anche la Challenge Cup 2021 conquistata quando era ancora a Milano.Andrea Gussoni