Colpo grosso a Piacenza: "Ottima Lube al servizio"

Bastava un punto per essere in semifinale ma la Lube ha fatto di più mercoledì sera a Piacenza. Buonissimo segno perché una conferma dopo il successo con Cisterna di domenica e perché il gruppo del neo tecnico Giannini pare aver ritrovato motivazioni. Di certo battere Piacenza deve essere sempre un piacere visti i nomi (e gli ex) nell’organico emiliano e il blitz 1-3 ha emesso una piccola sentenza: la Lube ci tiene a questi Playoff 5° Posto. Ci teneva e ci tiene anche la Gas Sales Bluenergy però che, non a caso, aveva sempre vinto e invece l’unico ko è costato il primo posto con sorpasso effettuato da Verona. Pertanto Piacenza si è classificata seconda e in semifinale ci sarà un bis: appuntamento lunedì al PalaBancaSport contro i biancorossi e la vincente andrà a disputare la finale sabato 27 (a Verona se gli scaligeri batteranno Modena). In palio il posto nella prossima Challenge Cup sperando di essere ripescati in Coppa Cev.

Ne parliamo con il neo viceallenatore Enrico Massaccesi.

A proposito del suo ruolo, cosa è cambiato dopo le dimissioni di Blengini a cui faceva da assistente?

"Non è cambiato molto, il coinvolgimento e le mansioni sono pressoché identiche".

Gran prova mercoledì a Piacenza.

"Sì, abbiamo confermato quanto fatto con Cisterna soprattutto grazie a un ottimo servizio ma anche difese e attacchi più intelligenti".

Siete ripartiti con lo stesso sestetto di domenica e Yant di nuovo è stato brillante, ma soprattutto si è scatenato Lagumdzija che ha sfornato 23 punti con 6 ace e 3 muri.

"Adis è stato probabilmente più coinvolto da De Cecco ed è stato super. Del resto ha qualità e riesce sempre a tenere un livello buono. Poi dopo il problemino fisico di Diamantini, dal terzo set, abbiamo rifatto la squadra per gli incastri fra italiani e stranieri".

Finora con Piacenza 3 sfide stagionali e tutte vittorie esterne, ne manca una lunedì.

"Speriamo! Sicuramente il servizio potrebbe indirizzare il match, loro metteranno più grinta per rifarsi e magari sistemeranno quello che hanno sbagliato. Voglio vedere una Lube sciolta, con la felicità di giocare. Del resto non può esserci la tensione di una gara scudetto".

Tra poche settimane inizierà il secondo atto con Medei in panchina, un tecnico che lei conosce bene. Nel futuro di Massaccesi ci sarà ancora la Lube?

"Conosco molto bene Giampaolo, capita anche di frequentarci fuori dai palazzetti e proprio con lui ebbi un ruolo più importante all’interno dello staff tecnico. Sono felicissimo che sia tornato e io, da neo papà, ho un motivo in più per voler rimanere. Mi incontrerò con lui più avanti e ne parleremo".

Andrea Scoppa