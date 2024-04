Conegliano si può battere. Savino Del Bene, credici

Crederci. È quello che dovrà fare - e che farà sicuramente - la Savino Del Bene quando stasera alle 20.45 (diretta tv su Rai Sport, Sky Sport e vbtv) scenderà di nuovo in campo a Palazzo Wanny per affrontare in gara-4 delle finali scudetto le affamate pantere dell’Imoco Conegliano che, in vantaggio per 2-1, faranno di tutto per festeggiare proprio a Firenze il loro sesto titolo tricolore consecutivo, il settimo in otto anni. Ma, da quanto si è visto nelle precedenti tre gare, Scandicci, in un palazzetto già tutto esaurito, non sarà certo disposta a farsi in disparte. Ha la volontà, la grinta, il carattere e il talento per vincere e pareggiare i conti rimandandone l’assegnazione a gara-5 martedì prossimo a Treviso. D’altronde Barbolini, che di scudetti in carriera ne ha già collezionati cinque e proprio contro l’Imoco in finale vinse nel 2019 anche una Coppa Italia, sa come si fa in questi casi. Anche perché, dopo aver portato per la prima volta la Savino Del Bene alla volata scudetto, sarebbe il massimo se potesse farle un altro regalo prima di salutarla e di volare oltre oceano.

"Ci siamo preparati a questa nuova sfida - le sue parole - sapendo di dover fare qualcosa in più di gara-3, anche se sarà difficile in quanto, a livello di numeri, è stata la nostra migliore di queste tre partite. Il problema è che avremo davanti un avversario fortissimo che è stato più decisivo nei momenti importanti; dobbiamo tenerne conto se vogliamo allungare la serie e tornare a giocarci in una gara secca questo scudetto: un sogno, questo, che dobbiamo fare di tutto per raggiungere con la consapevolezza che fino ad oggi abbiamo giocato più o meno alla pari una bellissima pallavolo".

Importante per la Savino Del Bene sarà ritrovare stasera la migliore Antropova, MVP di gara-1 con 31 punti, 5 ace e 3 muri, e di arginare la forza d’urto delle pantere in ricezione e a muro dove mercoledì scorso hanno avuto un’efficienza di poco maggiore, badando soprattutto alla scatenata Haak che se lasciata libera può fare veramente di tutto. Scandicci credici, ce la puoi fare.

Franco Morabito