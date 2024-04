Dalla panchina con furore. Gori eroe della Virtus Fano

Pazzesca Smartsystem. Sotto di 2 a 0 e 24 a 20 nel terzo set ribalta una partita già persa e conquista le semifinali playoff per salire in serie A2. Da non crederci. In Veneto a Motta di Livenza, la Virtus, dopo essersi aggiudicata garauno al Palas Allende, nel ritorno dei quarti parte malissimo. Quando pare che ormai si va alla "bella" ecco che coach Mastrangelo tira fuori dal suo cilindro e dal vivaio Luca Gori che dà la svolta al match. Cambia il vento. La Virtus recupera in un finale al cardiopalma. I padroni di casa sorpresi e superati in una gara che probabilmente così giocata la si potrà rivedere magari tra 100 anni. E adesso, forti di un recupero galattico, i fanesi si apprestano ad accogliere per il primo capitolo della saga della semifinale promozione il Belluno che ha eliminato nei quarti Palmi per 2 a 0. La grande sfida si disputa al Palas Allende domenica 28 aprile alle 19. Sarà un percorso alla meglio dei tre incontri. Ma intanto i biancorossi si meritano gli applausi di una garadue dei quarti fenomenali, seguita da una cinquantina di supporter che al termine della partita hanno festeggiato insieme ai loro beniamini. Una partita ormai che era ai titoli di coda, con la testa ormai a gara 3.

Poi l’impensabile. La Smartsystem annulla 11 matchball, risale dallo 0-2 e 20-24 del terzo set e poi vince al tiebreak dopo aver cancellato altre palle match. "Ci abbiamo sempre creduto – afferma un raggiante Luca Gori – siamo rimasti sempre lucidi nonostante un avversario che ci ha dato filo da torcere fino alla fine. Non era facile giocare ad alti livelli come gara 1, infatti eravamo un po’ troppo contratti ed in balia di un Motta determinato". Poi i cambi del tecnico della Virtus sono risultati decisivi: "Era un po’ che non entravo – continua il giocatore fanese – però sono stato sempre pronto, sono contento per questo gruppo". "Abbiamo più tempo per recuperare – afferma Pietro Margutti, altro protagonista in terra veneta – e sfruttare il fattore campo. Siamo un grande gruppo, abbiamo rimediato ad uno svantaggio importante credendoci sempre"

b. t.