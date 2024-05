Definito il settore degli opposti. Lube, Lagumdzija non si muove. La società punta decisa su Dirlic

Salvo colpi di scena Petar Dirlic sarà un nuovo giocatore della Lube. L’opposto classe 1997 non rimarrà a Milano e al 99% vestirà la maglia di Civitanova. Avevamo già scritto qualcosa il 3 maggio e conferme ci sono giunte da ogni parte, il croato sarà un altro martello a disposizione di Medei. In pratica fungerà da vice Lagumdzija perché l’opposto bosniaco naturalizzato turco è stato di fatto tolto dal mercato e ha ottenuto la fiducia per un’altra stagione. Come abbiamo pubblicato la scorsa settimana dopo aver analizzato i numeri e le statistiche del campionato, Lagumdzija è stato il migliore della Lube per punti ed ace, nonché a muro, tuttavia non ha inciso quando contava veramente. Evidentemente la dirigenza biancorossa gli ha voluto dare una seconda chance, vuoi per le discrete prove nei Playoff 5°Posto, vuoi perché il primo anno può essere di adattamento, vuoi perché non sono arrivate offerte tali da prendere in esame la sua cessione. Curiosamente quando è stato acquistato nell’estate scorsa era reduce dal primo posto nella classifica dei bomber di SuperLega, con la maglia di Modena aveva preceduto proprio Dirlic (a Cisterna) che ora dovrebbe diventare suo compagno/antagonista del posto. Anche quest’ultimo ha disputato un’annata al di sotto delle aspettative, anzi all’Allianz coach Piazza gli ha presto preferito Reggers relegandolo in panchina. Stupisce un po’ infatti che Dirlic accetti la Lube dove finirà presumibilmente per fare di nuovo panchina. Oltre un mese fa invece era circolato il nome di Herrera e stuzzicava l’ambiente. Certo Dirlic appare più allenabile, più facile da gestire rispetto al neocampione d’Italia a Perugia, però mentre Herrera è mancino, Dirlic per colpi e movenze ricorda tanto Lagumdzija: troppo simili? Comunque con l’opposto croato la Lube ha ultimato la lista dei sei martelli da mettere in organico.

Sul Carlino di mercoledì abbiamo riportato dello schiacciatore iraniano Poria Hossein Khanzadeh che si è auto-annunciato come nuovo colpo di Civitanova. Un talento giovane e certamente interessante in campo, così come un pochino acerbo e impreparato fuori, visto che ha preceduto la comunicazione ufficiale da parte della società. E inoltre ha un po’ complicato la trattativa facendo confusione con le procure agli agenti. Medei pertanto dovrebbe contare su questa batteria: Nikolov, Loeppky, Poria e Bottolo come schiacciatori più Lagumdzija e Dirlic come opposti.

Andrea Scoppa