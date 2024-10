Domenica debutta nel derby, ma l’obiettivo è Los Angeles. Zaytsev, con Monza la last dance: "Sogno l’Olimpiade nel beach»

Ivan Zaytsev è finalmente pronto per tornare in campo, lo farà domenica nel derby lombardo di Superlega all’Opiquad Arena di Monza tra Mint Vero Volley Monza e Allianz Powervolley Milano. Non sarà una partita come le altre. Al di là dell’importanza dell’incontro tra due squadre che lo scorso anno si sono guadagnate la qualificazione alla Champions League ma che ora dopo due sconfitte in tre giornate hanno fame di punti, si tratterà infatti della prima gara con Monza per Ivan Zaytsev, che non è potuto scendere in campo prima perché tesserato dopo il 17 di agosto. Ora l’ex schiacciatore della Nazionale non vede l’ora di scendere in campo, curiosamente nella sfida più sentita dell’anno per Monza, contro una formazione a cui in passato era anche stato accostato. Questa è anche la sua ultima stagione nel volley indoor prima di passare al beach a tempo pieno, sognando una medaglia a Los Angeles 2028.

Zaytsev, che cosa si aspetta dall’esordio?

"Sicuramente è stata una cosa nuova dover aspettare per poter scendere in campo, ma va bene così. In queste settimane mi sono allenato duramente e non vedo l’ora di dare il mio contributo quando sarò chiamato a scendere in campo".

Sarà difficile riabituarsi al volley indoor?

"Ho fatto allenamenti specifici proprio per riabituarmi alla superficie diversa. Al di là della tecnica e della tattica, il lavoro è stato soprattutto fisico con carichi importanti in sala pesi".

Quando ha capito che sarebbe tornato in campo anche nell’indoor?

"Il presidente Alessandra Marzari e il direttore sportivo Claudio Bonati, che già mi avevano cercato gli anni scorsi, mi hanno coinvolto in un progetto che conoscevo bene da fuori e mi è tornato quel luccichio negli occhi. Sono contento perché avrò di fatto la possibilità di salutare tutti in questa sorta di last dance".

Giocherà da schiacciatore?

"Mi affido completamente al tecnico Eccheli, sono a disposizione sua e della squadra".

Ha definito meglio i termini del tuo contratto?

"No, non è cambiato nulla, vedremo più avanti se resterò tutta la stagione o meno. Ho un contratto aperto. L’obiettivo è dare il massimo finché sarò a Monza".

E dopo solo beach. Los Angeles è un obiettivo realistico?

"E’ un bel sogno, l’Olimpiade è molto romantica. Vedremo come si evolveranno tante situazioni in questo quadriennio".

Passato il rammarico per come è finita in azzurro?

"Sì, ormai con De Giorgi è acqua passata. Un ct viene pagato per prendere certe decisioni. Da tifoso mi è spiaciuto per come è andata a Parigi 2024. Il gruppo era solido, ma non è riuscito a confermare il suo livello di gioco nelle ultime due partite della rassegna a cinque cerchi".