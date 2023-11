Dominio in Champions. Egonu e compagne piegano Mulhouse

Seconda vittoria per 3-0 in Champions League per l’Allianz Vero Volley Milano che si è imposta anche in Francia sul campo del Volley Mulhouse Alsace facendo così un bel passo avanti verso la fase ad eliminazione diretta. Le ragazze di coach Gaspari, capaci di imporsi facilmente all’esordio la scorsa settimana all’Opiquad Arena di Monza contro le campionesse di Serbia del Jedinstvo Stara Pazova, hanno concesso il bis con un’altra squadra che già sulla carta sembrava alla loro portata.

Per non correre rischi, Paola Egonu è stata comunque schierata titolare, al pari di capitan Alessia Orro che giovedì era rimasta a rifiatare in panchina concedendo i riflettori per una sera alla sua vice Vittoria Prandi. Stavolta il turnover ha riguardato le schiacciatrici, con Myriam Sylla e Nika Daalderop che hanno lasciato il posto a Kara Bajema e a Helena Cazaute. Proprio l’ex di turno è stata tra le migliori nei primi due set a senso unico per le ospiti che hanno ipotecato la vittoria giocando con efficacia e determinazione, soprattutto a muro dove Sonia Candi ha dato come sempre quando viene chiamata in causa il suo contributo. Leggermente più equilibrato il terzo parziale, con le padrone di casa che hanno tentato di prolungare la contesa ma sono andate a sbattere contro Bajema, che ha chiuso con 12 punti, due in meno della solita Egonu, top scorer dell’incontro senza strafare. Milano ora tornerà a concentrarsi sul campionato, che domenica la vedrà impegnata all’Allianz Cloud contro la sorprendente Wash4green Pinerolo, prima del recupero di mercoledì, in programma sempre tra le mura amiche ma a Monza, con la Reale Mutua Fenera Chieri.

VOLLEY MULHOUSE ALSACE-ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 0-3 (11-25, 12-25, 22-25)

Andrea Gussoni