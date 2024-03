Falconara torna alle origini. La T Trade vola in serie B

L’obiettivo è stato centrato. Falconara, piazza storica da sempre della pallavolo nazionale e internazionale, dalla prossima stagione tornerà a disputare un campionato nazionale. Lo scorso fine settimana è arrivata infatti la matematica conquista della promozione in B con una giornata di anticipo nella seconda fase. La T-Trade Group allenata da coach Zagaglia, in un PalaBadiali con il pubblico delle grandi occasioni, si impone sulla diretta concorrente, il Real Bottega, in quattro set, festeggiando il salto di categoria. L’ultima volta in un campionato nazionale per i falchetti era stato cinque anni fa con il connubio con Ancona, perché nel 2020, primi nei playoff, il sogno promozione era stato ‘’bloccato’’ dal Covid. Una buona programmazione societaria ha portato al raggiungimento dell’obiettivo, con una squadra giovanissima (età media di 22 anni), tra le più giovani della categoria e formata da atleti quasi tutti falconaresi. Merito anche di un settore giovanile di qualità visto che per la società Volley Game Falconara del presidente Manuele Ravellino non è arrivata solo la promozione della prima squadra in B, ma anche i titoli di campioni territoriali nell’under 15 e nell’under 19, con quest’ultima che ha grandi potenzialità a livello nazionale. La squadra del Volley Game T-Trade Group promossa in B: Michele Andreanelli, Simone Bruschi, Luca Giardinieri, Gianmarco Greganti, Tommaso Gucciardi, Alessio Ionna, Marco Magini, Matteo Massaccesi, Filippo Mengoni, Matteo Recanatini, Leonardo Sabbatini, Lorenzo Silvestrelli. 1° allenatore: Sergio Zagaglia. 2° allenatore: Marco Pigliapoco.