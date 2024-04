"Finale scudetto di pallavolo: Sir Susa Vim Perugia pronta a sfidare Monza per il tricolore"

Tutto è pronto per la finale scudetto di pallavolo. La Sir Susa Vim Perugia si prepara a ritoccare il record di pubblico giovedì in gara-uno contro Monza, la caccia al biglietto sarà più che mai impegnativa. Mai prima d’ora le due rivali erano approdate all’epilogo per il tricolore. I block-devils ci arrivano da secondi classificati nella stagione regolare, mentre i brianzoli hanno terminato il girone di ritorno al quinto posto. In questa stagione le due rivali si erano affrontate già nella finale di coppa Italia, e anche là in semifinale avevano eliminato le stesse avversarie. In virtù dei risultati scaturiti nei play-off la formazione bianconera ha il vantaggio del campo dalla sua, ulteriore conferma che non sempre la classifica è rispettata nella seconda fase.

Certo, statisticamente è più facile che sia la squadra che è andata meglio durante la stagione regolare a vincere, ma i brianzoli hanno dimostrato di avere una condizione eccellente ed hanno mietuto vittime eccellenti negli spareggi, prima Civitanova Marche e poi Trento.

Se a ciò si aggiunge anche il fatto che i lombardi hanno raggiunto la loro terza finale (dopo quella in coppa Italia e quella in challenge cup), si capisce che il gruppo è di qualità. I precedenti stagionali sorridono ai perugini (tre vittorie su tre scontri diretti), ma è logico che bisognerà fare i conti con i miglioramenti fatti e con la condizione psicofisica attuale.

I tifosi della Sir Susa Vim Perugia si stanno organizzando per farsi sentire più che mai dagli spalti, sostenendo i propri beniamini.

Da lunedì pomeriggio è stata aperta la prevendita che prevede l’acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket convenzionati (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).