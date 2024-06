Giani allenerà i polacchi dello Zaksa. In squadra l’ex opposto biancorosso Kurek

Sarà Andrea Giani l’allenatore che avrà il compito di rilanciare i polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, nobilissima decaduta che ha perso il trono di campione d’Europa dopo 3 Champions League di fila e che ha "toppato" anche l’ultimo campionato nazionale. Giani trova così una panchina di club dopo il brutto epilogo a Modena del 2023, quando è stato mandato via nonostante avesse ricevuto la conferma pochi giorni prima. Il "Giangio" lo aveva ammesso già a fine marzo, "il prossimo anno sarò all’estero" aveva detto, esprimendo l’intenzione di tornare a lavorare quotidianamente per un club. Prima di sedere sulla blasonata panchina dello Zaksa, guiderà la nazionale francese che giocherà in casa le Olimpiadi. Lo farà da campione in carica. Giani lavorava per la Germania, poi l’anno dopo è stato chiamato dai transalpini. Allo Zaksa avrà in mano una squadra che ha perso pezzi pregiati come Sliwka e Bednorz, mentre sta per riabbracciare il quasi 36enne Kurek. Dopo 4 stagioni spese in Giappone, l’opposto (anche ex Lube, dal 2013 al 2015) è stato appena annunciato dal club polacco.

an. sc.