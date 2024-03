I commenti. Blengini: "Mi assumo le responsabilità del ko»

Pasqua con brutta, bruttissima sorpresa per la Lube. A fine gara enorme la delusione del palas che si svuota mestamente in silenzio. De Cecco fa i complimenti ai rivali, Blengini si prende le responsabilità. Così capitan De Cecco: "Abbiamo lottato, ma non è servito a imporci. Monza ha meritato giocando con maggiore costanza tutte le gare. Noi, invece, siamo stati altalenanti. Dobbiamo accettarlo e fare i complimenti agli avversari per la loro grande serie. Per tutta la stagione abbiamo commesso gli stessi errori, quando abbiamo avuto l’occasione non siamo riusciti a chiudere. C’è da imparare, maturare, siamo una squadra giovane. Alcuni innesti devono ancora fare strada. Questa è stata una bella lezione per noi".

L’analisi di coach Blengini: "Non hanno funzionato alcune cose che in gara4 erano andate bene, in primis l’attacco su palla lenta, che ci ha visto fare tanta fatica. Poi abbiamo anche avuto le nostre occasioni e non siamo riusciti a sfruttarle. Nel primo set abbiamo avuto la palla per andare sul 24 pari, tanto per fare un esempio. Io ho provato a muovere il sestetto, ma ripeto, credo che la differenza maggiore tra le due squadre vada attribuita al fatto che quando loro con la battuta ci hanno tenuti lontani da rete non siamo riusciti a essere efficaci per vincere una partita di questo livello. E’ giusto che io per primo mi assuma le responsabilità".