Il Bisonte firma Davyskiba. Anna, la mamma volante

"Quando sono stata contattata dallo staff e mi hanno parlato del progetto per me e per la squadra ho accettato senza esitazioni e sono molto felice di giocare la prossima stagione con Il Bisonte Firenze". Queste le prime parole di Anna Davyskiba, la ventiquattrenne schiacciatrice bielorussa che la società del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo ha ingaggiato per dare ancora più qualità e potenza alla banda. E puntando sulla giocatrice reduce da un’ottima stagione con il Volley Bergamo e con alle spalle una grande conoscenza del nostro campionato avendo militato per tre stagioni anche nel Vero Volley Milano con cui ha disputato due finali scudetto e vinto una Cev Cup, Il Bisonte ha fatto sicuramente centro. Anche perché la nuova arrivata, che dopo la trafila nelle giovanili con la Nazionale bielorussa ha partecipato all’Europeo 2021 e ha vinto un bronzo nella Golden League 2019, sembra essere il giusto collante per una squadra che sta assemblandosi con un giusto mix di gioventù e di esperienza avendo l’atleta dimostrato, fra l’altro, una naturale predisposizione sia per la ricezione che per l’attacco (341 punti realizzati nella stagione appena conclusa, undicesima assoluta nella classifica delle bomber della A1).

Sposata con lo schiacciatore di Modena Vlad Davyskiba, dopo un anno di pausa per la maternità, nel 2020 si è trasferita per la prima volta in Italia firmando per Milano, dove è rimasta per tre stagioni prima di passare a Bergamo e ora a Firenze dove ritroverà le sue ex compagne Butigan e Nervini e completerà il reparto con l’altra new entry Cagnin. Indosserà la maglia numero 21 e si aggregherà alla squadra a metà luglio dopo aver completato l’esperienza nel campionato indonesiano.

"Non vedo l’ora che inizi la stagione – commenta -, il campionato italiano è il più bello del mondo e mi aspetto le emozioni più positive dalla squadra alla quale darò il massimo impegno, grande determinazione e la voglia di lottare fino all’ultima palla". Riguardo alle future compagne aggiunge: "Cercherò di giocare molto anche per loro e le aiuterò in tutte le situazioni. Non vedo l’ora di conoscerle tutte; con alcune ci ho giocato insieme in passato e sono felice di disputare un’altra stagione con loro. Sono fiduciosa, penso che stiamo costruendo proprio una grande squadra".

Franco Morabito