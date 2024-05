Il Bisonte guarda avanti. Arriva l’azzurra Malual

Un’altra pennellata su un quadro d’autore cui manca poco per essere incorniciato. Il Bisonte Firenze annuncia l’ingaggio dell’opposto che nella prossima stagione andrà a coprire il posto due: la ventitreenne Adhu Malual in arrivo dal Vero Volley Milano col quale una settimana fa si è laureata vicecampionessa europea di Champions League vinta da Conegliano al tie-break risultando una delle migliori grazie anche ai suoi tre ace. Nata il 14 novembre 2000 a Roma da genitori di origine sudsudanese Adhuoljok John Majak Malual – più in breve Adhu – prima di arrivare ai vertici ha percorso una lunga trafila, partendo dalle giovanili del Volley Trento col quale, appena sedicenne, arriva fino alla B1. Da lì approda al Club Italia rimanendovi per due stagioni, in A2 e poi in A1, debuttando nel frattempo anche nelle Under 18 e Under 21 con le quali vince rispettivamente il titolo europeo nel 2018 e l’argento iridato l’anno dopo quando va a Sassuolo per una stagione prima di volare oltre Oceano, alla Texas University, per partecipare al campionato NCAA con le Longhorns.

Dopo l’esperienza americana torna definitivamente in Italia e gioca per due anni a Casalmaggiore; nel 2023 il trasferimento a Milano dove si alterna con Paola Egonu con un rendimento quasi sempre assai positivo in virtù dei 190 centimetri di altezza e delle spiccate qualità tecniche che le permettono di esprimere potenza ed esplosività. Sempre un anno fa debutta nella Nazionale maggiore giocando in Volleyball Nations League. Al richiamo del club di Palazzo Wanny (indosserà la maglia numero 3) non ha saputo resistere.

"Non poteva capitarmi una società migliore per mettermi in gioco e dare tutta me stessa", confessa. È esperta, sa quel che dice e anche guardare avanti: "Per la prossima stagione l’aspetto più importante sarà quello di creare una buona alchimia di squadra che ci possa permettere di lavorare in armonia e di raggiungere i migliori risultati". Malual sorride, però, anche a sé stessa sentendosi coinvolta in questo nuovo e stimolante progetto: "Vorrò sfruttare ogni secondo in palestra per migliorare tecnicamente e diventare un punto di forza e di riferimento in campo per le mie compagne. Il Bisonte è una società molto professionale e con un ambiente eccezionale; proprio per questo sono felicissima e non vedo l’ora di iniziare la stagione".

Franco Morabito