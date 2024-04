Il dg Cormio sul finale di stagione: "Alla Lube tutti danno il 100%"

Vigilia del capolinea. A prescindere da come finirà, la partita di domani alle 18 a Verona sarà l’ultima della stagione per la Lube. Mentre la finale Scudetto tra Perugia e Monza (adesso gli umbri conducono 2-1 la serie) potrebbe concludersi il primo maggio e quella per il 3°posto (ultimo pass per la Champions) tra Trento e Milano martedì, la Lube terminerà prima le sue fatiche. A causa dei risultati stavolta insoddisfacenti. Avere raggiunto la semifinale in Champions League non ha equilibrato purtroppo l’eliminazione nei quarti playoff con Monza, unita all’altro sgambetto brianzolo in Coppa Italia, più il quarto posto in regular season tra troppi alti e bassi.

Il progetto non ha avuto lo sviluppo sperato e adesso resta solamente una possibilità per far girare il nome Lube in Europa, quel pass per la Challenge Cup che viene messo in palio domani contro la scorbutica e fisica Rana Verona allenata da Stoytchev. Si entrerebbe dalla porta secondaria e più dimenticata, non verrebbe salvata la stagione, tuttavia si potrebbe ottenere il ripescaggio in Coppa Cev. E poi, dato che i ragazzi di coach Giannini hanno avuto una bella reazione in questi Playoff 5° Posto, con tre vittorie consecutive, beh sarebbe davvero un peccato non completare l’opera, no?

Alla vigilia in casa Lube ha parlato il direttore generale Giuseppe Cormio: "La semifinale a Piacenza e le ultime sfide hanno confermato una squadra performante, a prescindere da chi è sceso in campo. Ora, però, siamo in difficoltà con i cambi per via degli indisponibili (saranno out Nikolov, Diamantini e al 99% Larizza ndc) ci dobbiamo affidare alle prestazioni dei titolari. La squadra con Giannini ha trovato serenità e si è amalgamata lasciandosi alle spalle qualche tensione. Questo consente di esprimersi con più leggerezza. Al di là dei risultati eccellenti ottenuti negli ultimi tempi contro ottime formazioni, la squadra gioca divertendosi e con grinta, cosa che nella parte finale della regular season era venuta meno forse perché la posta in palio era più alta e non certo per responsabilità di Blengini che ha sempre lavorato bene. Manca una partita che non sarà assolutamente semplice, ma il giudizio generale su come è stata affrontata questa Pool rimarrà positivo. Stiamo portando avanti un ricambio generazionale, le fasi di ricostruzione rientrano nella storia dei club. In questo frangente cerchiamo conferme sulle situazioni di gioco e sulle prestazioni di alcuni giocatori. L’aspetto più difficile pensavamo fosse motivare giocatori che hanno già la valigia in mano, ma alla Lube tutti continuano a dare il 100%, pure chi sa di cambiare maglia, quindi mi complimento con i ragazzi e lo staff".

Andrea Scoppa