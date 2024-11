Il libero biancorosso Balaso. "L’Eurosuole forum dovrà diventare il nostro fortino»

Obiettivo far diventare l’Eurosuole Forum un fortino e conservare l’imbattibilità casalinga. Fabio Balaso, libero della Lube e della Nazionale, parla da capitano in vista del 7° turno di campionato. Domenica, alle 16, i biancorossi ospiteranno Piacenza capolista e imbattuta. "Come ho già detto a caldo dopo la partita a Perugia, al PalaBarton abbiamo mostrato belle giocate mettendo in difficoltà rivali fortissimi che, però, hanno cambiato marcia al servizio dal terzo parziale. Avremmo potuto sfruttare meglio alcune situazioni e tenere di più in ricezione, ma ora nella nostra testa c’è solo la sfida con Piacenza. Rispetto allo scorso anno, in questa stagione all’Eurosuole Forum non dobbiamo fare sconti a nessuno. Dovremo giocare senza sbavature cercando di far diventare il palas un fattore decisivo. Ringrazio i tifosi che vengono sempre a sostenerci in casa e, quando possibile, in trasferta. I Predators sono un asso nella manica. Noi dobbiamo pensare alla nostra parte del campo, ma siamo consapevoli del grande momento di Piacenza, club che guida la classifica con merito. Non mi stupisce la sua leadership. Assieme a Verona, Milano e Monza, in questi anni la formazione emiliana ha avuto il merito di rendere più bello e imprevedibile il torneo di SuperLega. Bisogna giocare al 100% con tutti. La Gas Sales ha un roster importante grazie a una società sempre più solida, come ha dimostrato negli ultimi mesi in fase di mercato. Detto questo, il nostro gruppo giocherà al massimo per vincere e prolungare l’imbattibilità interna!".

an. sc.