Il mercato. Il Bisonte prende Cagnin. Un’attaccante di talento

Il Bisonte Firenze sta inserendo ancora tessere nel mosaico della squadra 2024-25. Così, dopo aver messo a punto la regia, il centro e il ruolo dei liberi, ora arriva anche il primo nome in quello dei martelli. È di un’altra giovane di talento: Emma Cagnin, schiacciatrice di Castelfranco Veneto, 22 anni il prossimo 26 giugno, che nella stagione appena conclusa ha giocato in A1 a Casalmaggiore. Malgrado l’età vanta già una lunga esperienza: dopo i successi con le Nazionali giovanili, fra cui un titolo mondiale Under 20 e due europei: uno con l’Under 16, l’altro con l’Under 21 dove è stata premiata anche come MVP, a soli 20 anni il debutto nella Nazionale maggiore con la quale ha conquistato subito l’oro ai Giochi del Mediterraneo. Nel 2019-20 viene aggregata alla prima squadra dell’Imoco, esordendo in A1, poi decide di scendere in A2 col Montecchio, quindi l’anno dopo torna in A1 con il Volley Bergamo 1991 dove rimane per due stagioni prima di trasferirsi a Casalmaggiore, e ora a Firenze dove arriva con grande entusiasmo e tanta voglia di crescere ancora. Ne Il Bisonte ritroverà Božana Butigan e il preparatore atletico Maurizio Negro, già incrociati nell’esperienza di Bergamo.

"Dopo tre stagioni di fila in A1 – confessa - penso sia arrivata l’ora di trovare più continuità di gioco e questo aspetto, unito anche al fatto che Firenze è una città magnifica in cui vivere, mi ha portata a scegliere Il Bisonte che sta creando una squadra molto interessante e abbastanza giovane che punterà sicuramente a pareggiare i risultati degli ultimi anni e magari anche a migliorarli. Conosco già la città e ho anche conoscenze nel club che mi hanno confermato la familiarità e la serenità dell’ambiente: aspetti, questi, fondamentali per me in questo momento".

Riguardo alla prossima stagione Cagnin ha già una sua chiara visione: "Penso che sarà un bel campionato, sicuramente particolare e stimolante visti i tanti arrivi che rinnoveranno il roster. Per quel che mi riguarda l’obiettivo principale è di trovare più spazio possibile anche per poter mostrare ciò che so fare e che finora non ho avuto modo di far vedere appieno: servirà tanta personalità da ognuna di noi se vorremo farci valere e toglierci soddisfazioni, ma sono certa che ci riusciremo".

Franco Morabito