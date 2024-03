Il sogno della Megabox passa per Firenze. Oggi sfida a Scandicci vice regina del torneo

Oggi alle 20.30 la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia comincia la sua prima avventura nei playoff scudetto affrontando al Pala Wanny di Firenze la Savino Del Bene Scandicci, seconda classificata al termine della stagione regolare. La squadra toscana, guidata da Massimo Barbolini, ha battuto due volte su due la Megabox: 3-0 in casa e 3-2 al PalaMegabox, rimontando dallo 0-2. Tra le sue fila militano fuoriclasse assolute come l’opposto della nazionale Ekaterina Antropova, la palleggiatrice serba Maja Ognjenovic, la centrale brasiliana Carol e la schiacciatrice cinese Zhu Ting. La partita di ritorno si terrà al PalaMegabox sabato 30 marzo alle 15.30. Biglietti in prevendita su LiveTicket e da ProdiSport (Largo Ascoli Piceno 5/7). "Vogliamo provare ad essere protagonisti in questi playoff – dice l’allenatore delle tigri Andrea Pistola –. Cosa potremo fare non lo so, tutte le squadre, specialmente le big, hanno potuto ruotare le loro giocatrici in questo periodo, così da arrivare al massimo della forma. Noi però abbiamo dalla nostra il fatto che sicuramente non abbiamo pressione e proveremo ad essere una squadra fastidiosa per tutti, a cominciare da Scandicci"

Per il diesse della Megabox Alessio Simone "Scandicci è uno squadrone ricco di atlete di livello internazionale. Nell’ultima di campionato a Bergamo non ha brillato perché forse si era allentata un po’ la tensione, ma nei playoff sarà tutto diverso. Quanto a noi, le ragazze sono state brave a conquistare il traguardo cui puntavamo. Ora abbiamo la mente libera, non abbiamo niente da perdere e potremo giocare con spensieratezza. Tutti si aspettano che passerà il turno Scandicci, noi cercheremo di impensierire il più possibile le nostre avversarie, provando a prenderci qualche altra soddisfazione". Per la gara di ritorno a Pesaro i biglietti sono in prevendita su LiveTicket e da ProdiSport (Largo Ascoli Piceno 5/7). L’eventuale bella si gioca in Toscana il 3 aprile alle 20,30.

Le avversarie. Coach Barbolini: "Sarà una partita molto difficile e dovremo affrontare una serie contro una squadra che è in grandissima forma. Poco più di un mese fa Vallefoglia ci ha messo in grossa difficoltà, anche se da quella gara è iniziata una striscia veramente positiva da parte nostra. Vallefoglia nell’ultima partita ha battuto una Milano piuttosto rimaneggiata, ma lo ha fatto vincendo nettamente. La partita di Bergamo ci insegna che contro chiunque dobbiamo partire con attenzione e determinazione per non avere problemi, sono sicuro che lo faremo questo mercoledì, visto che iniziano i play off, ovvero il momento decisivo della stagione". b.t.