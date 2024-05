IL TEST A NOVARA. Buona la prima per l’Italia di Velasco. Stesa la Svezia

Nel primo test-match di questo 2024, la Nazionale femminile ha battuto 3-0 (25-13, 25-9, 25-13) la Svezia al PalaIgor di Novara. La gara ha visto il ritorno sulla panchina azzurra di Julio Velasco, affiancato da Massimo Barbolini e Lorenzo Bernardi. Nella prima uscita stagionale il ct azzurro ha schierato Cambi in palleggio, opposto Antropova (nella foto), schiacciatrici Degradi e C. Bosetti, centrali la coppia Danesi-Akrari, libero Fersino. Per Anna Danesi si è trattato dell’esordio da capitana dell’Italia, mentre per Yasmina Akrari, Stella Nervini e Benedetta Sartori è stato il debutto assoluto in azzurro. Migliore marcatrice Camilla Mingardi con 12 punti, quattro i muri di Yasmina Akrari. Oggi la sfida si ripeterà al PalaBancaSport di Piacenza (ore 19 con diretta su EuroSport 1 e Discovery Plus).