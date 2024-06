Ivan Zaytsev passa al beach volley, coppia con Lupo e allenamento con Solustri

Adesso è ufficiale, Ivan Zaytsev passa a tempo pieno al beach volley! Insomma lo zar farà coppia con Daniele Lupo in spiaggia. Insieme saranno allenati da Marco Solustri. Tutto questo verrà annunciato urbi et orbi in una conferenza stampa che si terrà lunedì 10 a Roma nella Sala Consiglio della Federazione Italiana Pallavolo in via Vitorchiano. Il primo impegno ufficiale per il tandem sarà il Campionato italiano assoluto di beach volley. Insomma il beach non diventerà solamente un passatempo estivo per Zaytsev ma a quanto pare proprio l’impiego definitivo abbandonando i palazzetti al chiuso. La notizia sorprende un po’ anche la stessa Lube che, come fatto per altri atleti in uscita, stava per salutare l’ormai ex schiacciatore-ricevitore biancorosso. il quarto schiacciatore a disposizione di coach Medei dovrebbe essere il giovanissimo iraniano Poria. In un primo momento la neopromossa Grottazzolina aveva pensato a Zaytsev, che aveva anche altre opzioni, Invece lo Zar volta decisamente pagina dopo una carriera straordinaria vincendo tra l’altro tre scudetti, una Coppa Cev, una Coppa Italia, tre Supercoppe italiane. Con la nazionale ha conquistato medaglie d’argento alle Olimpiadi di Rio (2016), agli Europei di Austria e Repubblica Ceca (2011), di Danimarca e Polonia (2013), alla Coppa del Mondo in Giappone (2015); di bronzo ai Giochi di Londra (2012), agli Europei di Bulgaria e Italia (2015); di World League a Mar del Plata (2013) e a Firenze (2014) e alla Grand Champions Cup in Giappone (2013). A tutto si aggiungono i numerosi riconoscimenti individuali.