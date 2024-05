La Bartoccini blinda Gaia Traballi: "Con la serie A1 realizzo un sogno"

Prosegue a ritmi serrati la ricerca delle pedine da inserire nell’organico delle squadre di pallavolo. Come avevamo anticipato da diverse settimane c’è un’altra conferma che riguarda il campionato di serie A1 femminile a cui prenderà parte la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Nelle ultime ore la dirigenza ha annunciato la conferma di una delle magliette nere che ha caratterizzato la scorsa stagione, si tratta della schiacciatrice di origine lombarda Gaia Traballi che ha detto: "Quello della mia conferma era un discorso del quale avevo già parlato da tempo con la società. Quando l’anno scorso sono arrivata in squadra, avevo sì l’obiettivo di conquistare la promozione e la coppa Italia, ma non nascondo che avevo già l’idea di poter affrontare la massima categoria con questa maglia. Ci sono riuscita e sono felicissima, realizzo un sogno che avevo molto a cuore. Sono felice di potermi misurare in questo campionato. Ormai Perugia è una seconda casa per me, forse qualcosa anche più. Sarà il quinto anno in questa fantastica città. Qui ormai ho le mie amicizie e si svolge gran parte della mia vita. Sono contenta di rimanerci ancora. Abbiamo parlato con lo staff. È chiaro che il primo pensiero è quello della salvezza, ma non voglio nemmeno scendere in campo col pensiero e l’ansia che dobbiamo centrare la terzultima posizione e chiudere i giochi lì. C’è voglia di lottare in ogni partita e di giocarcela con tutte le squadre. Ovviamente i club che hanno un budget altissimo sono fuori portata, ma per il resto penso che possiamo lottare con tutte. Penso al percorso che ha fatto Roma nell’ultima annata, possiamo essere una bella sorpresa".

La passione per il beach volley è però sempre presente in Gaia. Prima della ripresa dei lavori in agosto, ci saranno impegni sulla sabbia? "Quest’anno non so se il torneo di beach organizzato dalla Lega Volley si farà (Traballi è campione in carica del torneo, ndr). Sto aspettando notizie a riguardo. Chiaro che se si dovesse fare voglio partecipare, penso sia una bellissima manifestazione".

Per la giocatrice che indossa il numero 2 si prospetta dunque l’esordio in carriera nella categoria più importante. Abbandonata la nazionale di beach volley, per l’atleta milanese c’è stata una rapida scalata nella pallavolo indoor ed ora c’è curiosità per vederla in azione al livello più alto.

Alberto Aglietti