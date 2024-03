La favola in Champions. Milano vola in semifinale

di Andrea Gussoni

Missione compiuta per l’Allianz Vero Volley Milano che per la prima volta nella sua storia si è qualificata per le semifinali di Champions League. La squadra del Consorzio, eliminata ai quarti nelle ultime due edizioni della massima competizione continentale, non si è fatta rimontare dalle polacche dell’LKS Commercecon Lodz, già sconfitte all’andata la settimana scorsa con un bel 3-1.

All’Allianz Cloud, gremito da quasi 4.000 spettatori tra cui un centinaio di coloratissimi e rumorosissimi tifosi ospiti, la partita si è decisa nei primi due set, quelli necessari alle ragazze di coach Marco Gaspari per chiudere matematicament i conti. Valentina Diouf e compagne non sono mai riuscite ad impensierire realmente la ricezione meneghina, col risultato che Alessia Orro palla in mano ha fatto felici soprattutto le sue centrali. Raphaela Folie e Laura Heyrman sono state le più produttive in un parziale portato a casa senza neanche dove spremere Paola Egonu, limitatasi a quattro punti.

L’opposto della Nazionale è salita leggermente di ritmo nel secondo set, quando ha deciso di mettere anche la sua firma sul passaggio del turno anche se a differenza di altre occasioni non ha preso il volo nel tabellino. A mettere a terra il pallone che ha chiuso i conti, con un block out, è stata Helena Cazaute, subentrata al posto di una Myriam Sylla che dopo un contatto sotto rete è andata in panchina a riposarsi. Blindato il passaggio del turno, coach Marco Gaspari ha mandato idealmente sotto la doccia in anticipo anche Brenda Castillo e Laura Heyrman, lasciando un po’ a sorpresa in campo la diagonale titolare composta dalla capitana Alessia Orro e da Egonu. Il doppio cambio con Vittoria Prandi e Adhu Malual è comunque avvenuto sul 15-15, con le riserve che hanno completato l’opera per un meritato 3-0.

Milano in semifinale se la vedrà tra il 13 e il 22 marzo con le turche del Fenerbahce, che hanno eliminato le tedesche dello Stoccarda. Dall’altra parte, altra sfida sull’asse Italia-Turchia tra l’Eczacibasi (che ha battuto la Savino del Bene Scandicci) e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha detronizzato le campionesse uscenti del VakifBank. Prima di pensare a questa doppia sfida di altissimo livello, domenica in serie A1 la squadra femminile del Consorzio nell’inconsueto orario delle 12 ospiterà all’Opiquad Arena di Monza l’Aeroitalia Smi Roma per la nona giornata del girone di ritorno.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-LKS COMMERCECON LODZ 3-0 (25-21, 25-14, 25-23)