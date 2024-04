La Lube è ancora viva. Vittoria con Piacenza al tie break, finale per il quinto posto a Verona

GAS SALES

2

LUBE CIVITANOVA

3

GAS SALES BLUENERGY : Recine, Brizard 5, Lucarelli 15, Ricci 10, Simon 12, Romanò 3, Scanferla (L), Gironi 8, Leal 24, Andringa. N.E. Hoffer, Alonso, Caneschi, Dias. All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 13, Lagumdzija 23, De Cecco 2, Anzani 4, Bottolo 25, Yant 13, Balaso (L), Thelle, Motzo, Zaytsev 1. N.E. Bisotto, Nikolov, Diamantini, Larizza. All. Giannini.

Arbitri: Boris (Pv) e Caretti (Roma).

Parziali: 18-25 (28’), 24-26 (33’), 25-21 (30’), 27-25 (33’), 12-15 (20’).

Note: Gas battute sbagliate 17, ace 5, muri 9, ricezione 51% (perfetta 28%), attacco 48%; Lube bs 18, ace 6, muri 13, 59% (37%), 48%.

La Lube ri-espugna Piacenza e giocherà la finale dei Playoff 5° Posto. Era più importante rispetto a mercoledì e più difficile non avendo Nikolov (più Diamantini), invece Civitanova è stata di nuovo superiore ed ha saputo ri-mettere al tappeto i tanti ex a disposizione di Anastasi. Una gara lunga e un po’ pazza, perché i ragazzi di Giannini erano avanti 0-2 ed hanno rischiato, bravi comunque a togliere l’inerzia a Piacenza nel tie-break e così è scaturita la quarta affermazione esterna su quattro confronti stagionali. Dunque Piacenza va in vacanza, a testa bassa però, mentre la Lube sabato alle 18 affronterà a Verona la Rana che ha battuto 3-1 Modena. Per la vincente il pass alla futura Challenge Cup.

Primo set. La Lube apre bene la sfida riuscendo a portarsi +4. L’ex Simon cerca di scuotere i suoi e Piacenza ricuce qualcosina ma rimane sempre sotto attaccando male (avrà il 31%), quindi il 4° muro dei biancorossi ridà un ampio 16-21. Yant è in vena e si prende la scena passando per 23° e 24°, l’errore di Romanò porta in vantaggio Civitanova.

Secondo set. Piacenza va stabilmente con l’altro ex Leal (8 punti con 6/8), comincia sotto ma recupera e giunge +2 col muro su Lagumdzija. Diventa 24-22 quando Yant batte lungo. Nel momento più difficile cambia tutto, la Lube blocca il terzo ex Lucarelli, prima Yant e poi Bottolo danno i vantaggi. Lagumdzija mura Gironi e un rocambolesco punto di Yant fa 0-2.

Terzo set. I locali (con Gironi per Romanò) questa volta iniziano e rimangono avanti, anche 16-10, la Lube commette 4 errori offensivi ed è 25-21.

Quarto set. Piacenza piazza il break 4-0 facendo danni col servizio di Ricci e se ne va 9-6. Il tabellone indica poi 18-12. Sembra tie-break sicuro, ma la Lube con una pazzesca serie di ace di Bottolo (3) rimonta, mette la freccia ed è 23-24. Yant si mangia la palla match, vantaggi. Chinenyeze non passa, Lucarelli sì, si prosegue.

Quinto set. Errori di Leal e Lucarelli propiziano il 4-7. Si vola +4 ma ecco l’ennesimo sali-scendi, 11-12. Ancora out Lucarelli, è 11-14, poi Lagumdzija la butta giù.