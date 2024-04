La Lube sfida Piacenza. In palio il pass per la finale

Una Lube incerottata cerca il bis-finale questa sera a Piacenza. Insolitamente di lunedì, alle 20.30 i biancorossi ri-scendono in campo al PalaBancaSport per rimisurarsi contro la Gas Sales Bluenergy cinque giorni dopo averla battuta 1-3 nell’ultima giornata del girone dei Playoff 5° Posto. Un blitz che ha garantito a Civitanova il terzo posto e quindi la qualificazione alla semifinale odierna. In contemporanea si giocherà Verona-Modena e le due vincenti sabato disputeranno la finale di questi playoff minori, una partita in casa della meglio classificata nel girone (in ordine Verona, Piacenza, Civitanova e Modena) che darà l’accesso alla Challenge Cup, in pratica l’ingresso nell’Europa 2024-2025 attraverso la competizione meno prestigiosa, remunerativa e stimolante. Per la cronaca la Lube l’ha vinta nel 2011, ma partecipava alla Champions ininterrottamente dal 2011-2012. Se per i biancorossi la Challenge non salverebbe una stagione comunque negativa se non da buttare, senza trofei e uscendo nei quarti Scudetto come non accadeva dal 2015, Piacenza è delusa forse ancora maggiore visto che con tanti assi esperti, soprattutto gli ex Lube Simon, Leal e Lucarelli, ambiva a contendere il tricolore a Perugia. Tuttavia gli emiliani hanno dimostrato di tenerci a queste partite e di volere la Challenge, finora infatti a parte Leal, coach Anastasi (confermato) ha sempre schierato tutti i big e non aveva mai perso prima di mercoledì. La Lube di contro sembra essersi ritrovata dopo l’iniziale sbandamento post eliminazione con Monza e dimissioni di Blengini. Ha saputo imporsi mercoledì e vuole farlo ancora in una gara chiaramente più importante, però coach Giannini avrà due handicap che rendono ben più complicata la trasferta, in particolare il forfait di Nikolov alle prese con problemi alla schiena. Inoltre sarà privo pure di Diamantini che è uscito anzitempo mercoledì per fastidi al tendine di Achille. Senza lo schiacciatore la Lube perde tanto in termini di pericolosità al servizio e in attacco, e doppiamente si deve sperare che Lagumdzija ripeta la grande prestazione di cinque giorni fa. La sfida si giocherà probabilmente sul servizio, arma chiave degli ospiti (assieme alla ricezione spesso critica) ma anche specialità della casa dei locali, i migliori come ace in regular season. Benaugurante il fatto che nei 3 precedenti finora ci sono state solo vittorie esterne

Le formazioni

Gas Sales Bluenergy Piacenza: palleggiatore Brizard; opposto Romanò; schiacciatori Lucarelli e Recine; centrali Ricci e Simon; libero Scanferla. A disposizione Hoffer, Gironi, Leal, Caneschi, Alonso, Andringa, Dias. All. Anastasi.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Yant e Bottolo; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Zaytsev, Nikolov, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Giannini.