La Lube si avvia alla rivoluzione. Nei piani una rosa più giovane. De Cecco e Anzani verso Modena

Da domenica la Lube non è più etichettabile come vice-campione d’Italia, "titolo simbolico" che adesso spetta alla Mint Vero Volley Monza. Proprio quei brianzoli che sono stati giustizieri di Civitanova nei quarti di Coppa Italia e in seguito nei quarti playoff Scudetto. La stagione biancorossa è terminata con un momento informale, il pranzo da Madeira a Civitanova, poche ore dopo la trasferta veronese per la finale dei Playoff 5°Posto e poche ore prima di guardare in televisione l’apoteosi di Perugia, la nemica che quest’anno ha vinto tutto quello che ha toccato: Supercoppa, Mondiale, Coppa Italia e tricolore. Quest’ultimo è stato il secondo di fila per Angelo Lorenzetti, tecnico fanese al quinto Scudetto in quattro città ed eccezionale nell’infondere alla Sir spirito di sacrificio e mentalità operaia, rinunciando addirittura a Leon. Il timore è che per almeno altri 2-3 anni Perugia possa essere imprendibile per la Lube (forse solo da Trento), probabile invece che da questa settimana comincino i primi annunci ufficiali biancorossi sul fronte delle uscite. Intanto c’è già chi ha annunciato il primo acquisto, ieri lo ha fatto Modena con Buchegger. L’opposto vice cannoniere della regular season a Catania, sarà il martello del settempedano Giuliani. Sembrano invece infondate, tanto più dopo questa ufficializzazione, le voci che nelle ultime ore ipotizzavano il ritorno di Lagumdzija. Al momento movimenti in uscita da Civitanova direzione Modena riguarderanno solo De Cecco e al 90% Anzani. In attesa della smobilitazione, con metà rosa che verrà rifatta e data ancor più giovane a Medei, come detto domenica c’è stato il rompete le righe.

A tavola sul lungomare sud di Civitanova dirigenza, a cominciare dalla presidentessa Simona Sileoni e tutti gli altri. Nel gruppo squadra, dopo il blitz 1-3 di Verona la sera prima che ha sancito l’ammissione alla Challenge Cup, faceva ancora capolino il rammarico per sette mesi segnati da troppi alti e bassi e producendo la stagione peggiore dal 2015, ultima volta fuori ai quarti. Tuttavia un gruppetto di tifosi ha voluto fare un salto per salutare gli atleti, sia perché molti lasceranno il club sia perché in diversi stanno facendo le valigie per raggiungere le nazionali e resteranno lontani per mesi. Nonché infine per dimostrare comunque l’apprezzamento per l’atteggiamento avuto in queste ultime partite. All’interno di una competizione poco stimolante, tra club deboli, altri con giocatori praticamente in vacanza, nonché team sotto choc, la Lube presa da Romano Giannini ha rispettato lo sport e onorando l’impegno ha anche salvato il suo onore.

Andrea Scoppa