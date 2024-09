La Megabox ha già la forza di un Bisonte. Pistola: "Perovic è un valore aggiunto"

Nuovo test per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che è stata ospitata a Firenze alla palestra sussidiaria di Palazzo Wanny dalle padrone di casa del Bisonte. La squadra guidata da Andrea Pistola ha giocato un’ottima prima parte dell’allenamento, con la nuova palleggiatrice Perovic a confermare sul campo le proprie qualità, e si è aggiudicata con autorevolezza i primi due set (25-23 e 25-17). Alla distanza è venuta fuori la squadra toscana, che ha approfittato del sensibile calo delle tigri ed ha riequilibrato il conto dei set (25-14 e 25-22). Si è trattato di un altro test probante per la squadra del presidente Angeli in questa fase di avvicinamento all’inizio del campionato, previsto per domenica 6 ottobre alle 17 nuovamente a Firenze contro Il Bisonte.

Questo il commento di Andrea Pistola al termine dell’allenamento: "Il test era significativo, trattandosi di una squadra di serie A1, e l’avversario era tale da poterci mettere in difficoltà. L’approccio iniziale delle ragazze è stato positivo, i primi due set sono stati molto buoni, poi la squadra ha perso precisione ed efficacia in attacco e ci siamo fatti sfuggire l’inerzia della partita. In ogni caso sono soddisfatto, i cali di rendimento sono normali a questo punto della stagione: ho visto cose buone ed altre invece hanno funzionato meno, ma l’arrivo di Perovic è stato per noi un’addizione importante. Rada ha mostrato quanto vale, la rimonta delle avversarie è coincisa anche con il suo comprensibile calo fisico alla distanza". Nel prossimo week-end (sabato 28 e domenica 29 settembre) la Megabox Ondulati del Savio sarà a Lignano Sabbiadoro per disputare due allenamenti congiunti con la neopromossa Cda Talmassons. Il giorno prima, venerdì 27 settembre alle 17.30, la squadra sarà presentata a stampa e autorità nella Caserma ‘Aldo Del Monte’ di Pesaro.

b. t.