La Megabox torna alla carica del Bisonte. Simone: "Loro agguerrite, ma stiamo bene"

Si parte. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia comincia domani alle 17 il quarto campionato di serie A1 della sua storia con la trasferta sul campo del Bisonte Firenze. "L’esordio a Firenze non sarà facile, loro sono una squadra che ha più o meno i nostri stessi obiettivi, è costruita bene e ha nel suo organico molte giovani agguerrite ed alcune giocatrici davvero talentuose - così presenta la partita Alessio Simone, direttore sportivo della Megabox -. Noi siamo reduci da un precampionato abbastanza lungo ed intenso: abbiamo giocato cinque amichevoli, traendo da esse buoni riscontri. La nuova palleggiatrice Rada Perovic è arrivata da poche settimane ma si è già bene inserita grazie all’aiuto delle compagne. Arriviamo all’incontro in buone condizioni fisiche e speriamo di cominciare bene questo campionato".

In precampionato, dall’allenamento congiunto con il Bisonte è arrivato un insolito pareggio, a conferma del fatto che la formazione dell’allenatore Simone Bendandi saprà farsi valere: una ex fresca fresca (la centrale Giulia Mancini, a Vallefoglia per tre stagioni), e un mix tra atlete esperte e giovani talenti che aspira a piazzarsi nella seconda fascia della classifica, alle spalle delle big e a debita distanza dalla zona calda della classifica.

Accanto a Mancini, nel reparto centrali figurano l’ex-Bergamo Bozana Butigan e la promettente Nausica Acciarri; guida le operazioni di attacco la pesarese Ilaria Battistoni, al rientro dopo l’infortunio dello scorso campionato, coadiuvata da Beatrice Agrifoglio e, sino a novembre, da Marta Bechis, aggregata alla squadra in attesa di trasferirsi nella nuova lega americana; quanto ai posti quattro, Bendandi conta su Anna Davyskiba, a Bergamo con Butigan l’anno scorso, e alcune giovanissime di valore: Emma Cagnin da Casalmaggiore, Stella Nervini da Busto Arsizio e Bianca Lapini da Mondovì, in A2. Il libero è una sicurezza, Giulia Leonardi, protagonista del triplete di Busto Arsizio, affiancata dal giovane prodotto locale Manuela Ribechi. Gli opposti sono Adhu Malual, l’anno scorso a Milano, e la ex-San Giovanni in Marignano Marina Giacomello.

b. t.