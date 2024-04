La nuova Cbf Balducci. Si riparte da Fiesoli

La schiacciatrice Alessia Fiesoli è il primo tassello per la Cbf Balducci 2024/25. Il Club maceratese e la schiacciatrice fiorentina (classe 1994 per 185 cm di altezza) hanno infatti rinnovato l’accordo per un altro anno, esercitando l’opzione prevista dal contratto.

Per Fiesoli, capitano in carica e già protagonista in maglia Cbf Balducci HR oltre che dell’ultima annata in A2 anche della promozione in A1 e della prima storica esperienza arancionera nella massima serie, sarà la quarta stagione consecutiva nelle Marche. Si tratta di un vero e proprio record nella sua carriera e garanzia di esperienza e carisma per la nuova formazione arancionera che sta nascendo, per affrontare ancora da protagonisti il campionato di A2 femminile.

"Sarà – sono le prime parole della giocatrice dopo il rinnovo dell’accordo – il mio quarto anno a Macerata. Mi trovo bene in questa società e nella città che sta diventando la mia seconda famiglia, quindi non ho mai avuto dubbi sulla volontà di prolungare l’accordo. Nonostante le molte difficoltà della stagione appena conclusa, siamo riusciti ad entrare nei Playoff e credo che sia stato un bell’obiettivo centrato. Adesso sta già nascendo la nuova Cbf Balducci, una squadra che punterà a fare ancora meglio e ad arrivare più in alto possibile, in un campionato lungo e complicato come la Serie A2. Sono felice di far parte ancora una volta del progetto arancionero, anzi do già appuntamento ai nostri tifosi al Banca Macerata Forum".

Nel reparto delle schiacciatrici la Cbf Balducci dovrebbe presentare come Valeria Battista, nell’ultima stagione a Messina, l’argentina Daniela Bulaich all’Albese nel campionato appena conclusosi. Dello scorso anno dovrebbe rimanere Arianna Vittorini.