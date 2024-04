La nuova stagione. Ecco le italiane impegnate in Europa

Le italiane nelle coppe europee 2024-2025. Trento non farà Champions nemmeno se dovesse vincerla. Con il trionfo Scudetto di Perugia e l’impresa di Milano ai danni di Trento nei Playoff 3° Posto, è stato completato il quadro delle italiane che ci rappresenteranno in Europa. Sir e Mint accedono alla Champions League e alle finaliste per il tricolore si è sommata l’Allianz. Le due lombarde saranno al gran ballo, nella massima competizione continentale, per la prima volta nella loro storia. Il 3-1 in gara4 contro l’Itas (28 punti e 70% per uno stratosferico Ishikawa) ha condannato l’Itas a disputare la Coppa Cev. Sembra incredibile, ma anche se i dolomitici dovessero alzare la Coppa Campioni domenica contro i polacchi dello Jastrzebski Wegiel neo vincitori in patria (e alla seconda finale di fila), non disputerebbero la Champions. Unica difficile eccezione l’assegnazione di una wild-card. La Lube parteciperà alla terza manifestazione per ordine di importanza, la Challenge Cup, anche se non è da escludere la richiesta di ripescaggio per partecipare alla Coppa Cev.

an. sc.