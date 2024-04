La zampata della Savino Del Bene. Scandicci si prende la prima finale. Una vittoria show e Conegliano ko

IMOCO CONEGLIANO

2

SAVINO DEL BENE

3

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Plummer 15, Robinson Cook 12, Squarcini n.e., De Kruijf n.e., Gennari, Lubian 13, De Gennaro (L1), Haak 34, Bugg, Wolosz 5, Lanier 1, Fahr 8, Bardaro, Piani n.e. All.: Santarelli D.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Giacomello n.e., Alberti, Herbots 14, Zhu Ting 16, Ruddins 1, Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 5, Washington 6, Carol 4, Antropova 31, Diop 1, Nowakowska n.e. All.: Barbolini M.

Arbitri: Pozzato – Zavater – Cerra.

Parziali: 22-25, 25-16, 22-25, 26-24, 15-17.

Partita bellissima, intensa, storica, drammatica, esaltante. Davanti a oltre 5 mila spettatori la Savino Del Bene firma un capolavoro incredibile battendo in casa loro le pantere del Conegliano al termine di cinque set con una partita semplicemente perfetta. Antropova (MVP, 31 punti, 5 ace), dopo Egonu ha messo in riga anche la ex Haak perché è stata decisiva a rete e in battuta, ma tutte, da una parte e dall’altra, hanno scritto una pagina eccelsa del volley. Primo set stellare per la Savino Del Bene. Conegliano va sul 2-0 con Haak ma Scandicci lo sorpassa con Zhu Ting, Nwakalor e un ace di Antropova. Le biancoblù vanno in fuga ma vengono raggiunte sul 10 pari. Punto a punto fino al 15-15 quando Haak riporta le pantere avanti fino al + 2 (22-20) con due perle di Fahr di Plummer. Le padrone di casa s’illudono ma Scandicci si scatena e con 3 ace di Antropova, Zhu Ting e Washington ruotata con Nwakalor conquista il primo parziale soprattutto in battuta con 4 ace di una straordinaria Antropova e uno di Ognjenovic (gara super). Nel secondo s’invertono i ruoli, è Conegliano a prendere in mano il pallino del gioco ed è 1-1. Anche il terzo set è entusiasmante, fantastico. Conegliano parte a raffica, si porta a +5 (7-2) ma Scandicci è vivo e non molla, si fa sotto e l’agguanta sul 12-12, le squadre si alternano fino al 22-22 quando ancora una volta le biancobù scappano con Herbots, Carol e Antropova: 2-1. Il quarto set è drammatico, le pantere hanno smarrito le certezze mentre una grande Herbots carica le sue, ma non basta: 2-2. Il tie break è incredibile: Conegliano è avanti 13-14, sul 14-12 ha due match point, il palazzetto esplode ma Scandicci li annulla e sul 15-15 e trionfa con Washington e Herbots.

Franco Morabito