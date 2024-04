Le pagelle. De Cecco leader,. Lagumdzija fa la differenza

Chinenyeze 6: prestazione solida con pochi acuti offensivi, il centrale chiude con 4 punti a referto.

Thelle 6: entra nelle rotazioni senza lasciare segni particolari.

Motzo 6: anche per lui scampoli di partita nelle rotazioni, nei quali non sfigura e risponde presente.

Balaso 6,5: gara di solito spessore in ricezione, con pochi errori e tante giocate di esperienza.

Zaytsev 6: entra nel secondo set e, seppur senza trovare punti, la squadra si ritrova. Manca però la zampata in attacco.

Lagumdzija 7,5: solita certezza per i cucinieri, letale al servizio e sempre preciso in attacco. Per lui ci sono 23 punti, con ben 6 ace e 3 muri. Partita totale ancora un volta.

Nikolov 7: percentuali non sempre elevate, ma si conferma un fattore in attacco quando è chiamato in causa. Chiude con 8 punti e giocate importanti.

Diamantini 6,5: tanta sostanza oltre ai 3 punti con un muro che mette a referto nella sua gara.

De Cecco 7,5: un metronomo nell’azionare i suoi compagni, decisivo quando si mette in proprio. Il leader dei cucinieri, chiude con 4 punti, un ace ed un muro.

Anzani 7: prestazione da applausi per il centrale della Lube, decisivo in difesa e presente in attacco. Nel secondo set è tra i protagonisti assoluti della rimonta, chiude con 7 punti, un muro e percentuali elevatissime.

Bottolo 7: un fattore quando è in campo. Gettato nella mischia da Giannini è subito decisivo e reattivo con 9 punti ed un muro.

Yant 7: costante ed affidabile, quando si passa da lui non si sbaglia quasi mai. Colleziona 11 punti, tanti dei quali decisivi nel tenere a distanza Piacenza.