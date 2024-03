Le pagelle. Nikolov stecca,. Zaytsev non incide. Anzani il migliore

Chinenyeze 5,5: prova senza acuti del centrale, i numeri sono buoni (3 su 4) ma non incide affatto. Ha anche sulla coscienza l’errore che consegna il secondo set agli ospiti. In panchina nel quarto parziale.

Zaytsev 5,5: il suo ritorno in campo aveva raddrizzato la serie ma stavolta lo "zar", ancora ricevitore ma opposto in attacco, non è riuscito a fare la differenza. Termina la "bella" con 5 punti, il 42% offensivo, discreto in ricezione e in panca nel quarto set.

Nikolov 5: segna 19 punti, top scorer di squadra assieme a Yant, ma le cifre non lo premiano in realtà. Inizia male con 2/7 e non concretizza la palla dei possibili vantaggi nel primo set, poi fa un bel 2° parziale da 9 punti, ma in generale non passa nei momenti chiave. Chiude col 54% e ben 5 muri presi.

De Cecco 6: cerca di mettere in partita i suoi martelli ma l’operazione non riesce appieno e non per sue responsabilità. Nel complesso però Cachopa ha vinto il derby sudamericano della serie.

Anzani 6,5: probabilmente il migliore di Civitanova, 8 punti con 6/8, due muri e 12 battute float senza errori.

Yant 5,5: l’eroe di gara3 e praticamente anche di gara4 comincia ottimamente, insomma riprende da dove aveva lasciato. Nel terzo set trascina la squadra ma nel quarto, decisivo, ci sono suoi errori gravi nel break della Mint. Ne fa 19 col 48%, troppi i 6 attacchi sbagliati. Utile a muro con 4.

Balaso 6: il suo lo fa, a differenza di gara4 senza mai essere sostituito da Bisotto.

Lagumdzija 6-: l’ex entra per Nikolov e Zaytsev e poi resta in campo titolare come opposto al posto dello "zar" nel quarto set. Inizialmente dà una bella mano, poi cala. Dieci punti col 53% e 3 errori.

Diamantini ng: entra nel terzo set per Chinenyeze e gioca da titolare il quarto parziale.

Bottolo ng: gioca buona parte dell’ultimo set.

Andrea Scoppa