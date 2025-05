Lube: D'Heer e Duflos-Rossi nuovi acquisti per la stagione 2025-2026

Ad una settimana dal capolinea della stagione, possiamo dire che sono già due gli acquisti messi a segno dalla Lube per il 2025-2026. Allo schiacciatore 17enne Duflos-Rossi, si aggiunge il centrale classe 2001 D’Heer. Il sito Volleynews durante le finali scudetto aveva anticipato l’interesse del club di Civitanova per il belga e ora aggiungiamo che la trattativa è praticamente completata. L’intesa verbale è stata trovata tra le parti e il centrale diventerà un atleta a disposizione di coach Medei. Un giocatore che magari non ha l’esplosività di Chinenyeze, ma che al pari di "Babar" quando venne acquistato dalla Lube nel 2022, è giovane e presenta margini di miglioramento. In più D’Heer conosce il campionato avendo militato per tre anni a Trento, prima di trasferirsi a Taranto. Nel Salento (da dove veniva anche Gargiulo) ha mostrato grandi doti a muro al punto da risultare secondo in SuperLega nella classifica dei block vincenti (55) dietro allo specialista Nedeljkovic. Ancora, ha segnato 20 ace, quinto miglior centrale nel fondamentale. Colpisce infine il dato sugli attacchi perché ne ha compiuti 136 facendo appena 7 errori e subendo solo 8 murate. Salvo colpi di scena che sul mercato sono sempre dietro l’angolo, basti ricordare che un anno fa la Lube aveva definito il roster con Larizza, salvo poi non farsi sfuggire il ritorno di Podrascanin, il belga andrà a completare il reparto con gli altri tre tutti confermati: il "Potke", Gargiulo e il 2005 Tenorio.

Completo anche il reparto degli schiacciatori con Duflos-Rossi, anche se in verità qui uno tra Nikolov e Loeppky verrà impiegato da opposto/finto opposto. A proposito di opposti, rumors danno non del tutto tramontata la pista che porta a Reggers, secondo bomber dell’ultima regular season dopo il veronese Keita (la Rana ha appena presentato ufficialmente Fabio Soli come nuovo allenatore). L’ipotesi-sogno sembrava non più percorribile, al punto che sul Carlino del primo marzo il dg Cormio aveva parlato di trattativa sfumata, senza possibilità alcuna che Milano lo lasciasse partire. Il belga classe 2003 è sotto contratto fino al 2027. A quanto ci risulta però nelle ultime ore il procuratore avrebbe ri-bussato in casa della Lube e vedremo se succederà qualcosa. Infine ieri sono diventati ufficiali - tramite i social - gli addii di due palleggiatori che hanno indossato i colori biancorossi. Christenson ha salutato lo Zenit Kazan e diventerà il nuovo alzatore dell’ambiziosa Verona, mentre Baranowicz lascia Cisterna e forse si accaserà a Cuneo. In alternativa alla società piemontese, neopromossa e tornata in A1 dopo 11 anni, piace Orduna.