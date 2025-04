Lucia Bosetti: dalla carriera in campo alla dirigenza della CBF Balducci in A1

"È la mia prima promozione in A1 non avendo mai fatto l’A2". L’ex pallavolista Lucia Bosetti, direttore operativo e team manager della CBF Balducci, per la prima volta non è stata protagonista in campo dove da giocatrice ha vinto campionati, Coppe e avuto trionfi in maglia azzurra. "Sono molto felice – aggiunge – per essere ritornata sui campi di A1, sebbene in una veste differente. È frustrante vivere certe fasi fuori dal campo e sentire di non potere fare nulla di concreto per aiutare la squadra, ma non mi mancano di certo gli stimoli e l’energia".

Si torna in A1 che la CBF Balducci ha già vissuto, ma Bosetti conosce molto bene questa nuova realtà. "Tra A2 e A1 – spiega – ci sono in realtà almeno due categorie di differenza. Ad aprile inoltrato è difficilissimo trovare nomi blasonati perché tutte la giocatrici si sono sistemate. L’obiettivo è ricreare un altro gruppo forte e compatto". La CBF Balducci si presenterà ai nastri di partenza con l’obiettivo della salvezza portandosi dietro l’esperienza di due stagioni fa.