Mercato. Idea Podrascanin per la formazione di coach Medei

L’acquisto di Gargiulo conclude una settimana contraddistinta da parecchi movimenti riguardanti i centrali. A cominciare da Piacenza che ha presentato Galassi, fresco ex Monza e perno della Nazionale azzurra. Un rinforzo significativo, affiancherà Simon andando a comporre una delle coppie più forti della SuperLega. Ieri Taranto, l’ex squadra di Gargiulo, ha ufficializzato D’Heer, belga che dal 2020 ha militato a Trento partendo dalla panchina ma fornendo spesso un buon contributo. Arrivi, partenze ma anche conferme, vedi Cisterna che si è tenuta stretta Nedeljkovic, che al primo anno in Italia ha saputo ergersi a secondo centrale più bravo a muro (58 block vincenti). Tornando alla Lube, Larizza dovrebbe essere il terzo centrale nella rosa di Medei e resta da scoprire chi sarà il quarto. L’impressione è che la società stia prendendo tempo, perché ci risulta abbia bloccato da qualche settimana un giovane talento sudamericano, una sorta di mister X dalle interessanti prospettive. Tuttavia è spuntata fuori la possibilità di accaparrarsi Podrascanin (foto) che ha salutato Trento e non ha firmato né con Modena né con Verona. La carta d’identità (classe 1987) non gioca a suo favore e magari sconfessa un po’ il progetto verde, ma il valore dell’atleta è indiscutibile e nel ritorno in biancorosso fungerebbe da chioccia per gli altri tre compagni giovani.

Andrea Scoppa